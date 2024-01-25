Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
12:02
Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır, kart ücreti ne kadar? 81 ile Türkiye Kart yetecek!
Türkiye Kart ile bir ilden diğerine gidildiğinde vatandaşın indirim tarifelerinden faydalanabilmek için yeni bir kart çıkartma gereksinim duymayacağı uygulama için tuşa basıldı. Alışveriş ve ulaşımda rahatlıkla kullanılabilen ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak proje ile birlikte tüm vatandaşların cebinde bir Türkiye Kart olacak. İlk olarak pilot illerde başlayan uygulama 81 ilde yaygınlaşacak. Peki; Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır? İşte, Türkiye Kart ücreti ve özelliklerine dair güncel bilgiler...