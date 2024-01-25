Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır, kart ücreti ne kadar? 81 ile Türkiye Kart yetecek!

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Gülten, oluşan ihtiyacın ardından toplu ulaşım kartlarının bir arada kullanılabileceği ortam oluşturmak için Türkiye Kart uygulamasını başlattıkları bilgisini vererek, "PTT olarak Türkiye Kart'ı hayata geçirdik. Şu anda yavaş yavaş tüm şehirlerle Türkiye Kart entegrasyonumuzu sağlıyoruz." dedi.

Kredi kartıyla da birçok yerde toplu taşıma aracı kullanılabildiğini anımsatan Gülten, bu kartlarla binişlerin indirim ve aktarma gibi durumları desteklemediğini anlattı. Gülten, özellikle askerler, öğretmenler ve engelli vatandaşların gittikleri her ilde kart almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.