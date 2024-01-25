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Haberler Fotohaber Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır, kart ücreti ne kadar? 81 ile Türkiye Kart yetecek!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 12:02

Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır, kart ücreti ne kadar? 81 ile Türkiye Kart yetecek!

Türkiye Kart ile bir ilden diğerine gidildiğinde vatandaşın indirim tarifelerinden faydalanabilmek için yeni bir kart çıkartma gereksinim duymayacağı uygulama için tuşa basıldı. Alışveriş ve ulaşımda rahatlıkla kullanılabilen ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak proje ile birlikte tüm vatandaşların cebinde bir Türkiye Kart olacak. İlk olarak pilot illerde başlayan uygulama 81 ilde yaygınlaşacak. Peki; Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır? İşte, Türkiye Kart ücreti ve özelliklerine dair güncel bilgiler...

Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır, kart ücreti ne kadar? 81 ile Türkiye Kart yetecek!

Türkiye Kart hangi illerde var sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Toplu ulaşım kartlarının birbiriyle konuşmasını sağlayan bu sistem için hazırlıklar sürüyo. Bir ilden diğerine gidildiğinde vatandaşların indirim tarifelerinden faydalanabilmek için yeni bir kart çıkartmasına gerek kalmayacak. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart hakkında açıklamalarda bulundu. Peki; Türkiye kart nedir, başvurusu nasıl yapılır, kart ücreti ne kadar? İşte, detaylar…

Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır, kart ücreti ne kadar? 81 ile Türkiye Kart yetecek!

TÜRKİYE KART NEDİR?

Şehirlerin toplu ulaşım kartlarının birbirleriyle entegrasyonunu sağlayan ve özellikle başka bir şehre gidildiğinde vatandaşların k yeni bir toplu ulaşım kartı almak zorunda kalmadığı uygulamadır. Bu kart ile alışverişler de basit hale getiren kapsamlı bir karttır.

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Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır, kart ücreti ne kadar? 81 ile Türkiye Kart yetecek!

PTT Genel Müdürü Gülten, PTT Pul Müzesi'nde yaptığı değerlendirmede, Türkiye Kart Projesi'nin ihtiyaç üzerine geliştirildiğini söyledi.

"Bu, tek başına bir toplu ulaşım kartı değil. Toplu ulaşım kartı çıkaran belediyelerimiz, idarelerimiz kendi kartlarını çıkarmaya devam edecekler. Üzerine Troy gibi bir Türkiye Kart logosu bulunanlar, entegre olunan illerimizde de geçerli olacak. Kart çıkaran yerler Türkiye Kart özelliğiyle de çıkarabilirler."

Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır, kart ücreti ne kadar? 81 ile Türkiye Kart yetecek!

Gülten, alınan kartların daha sonra o şehre tekrar gidene kadar genellikle kaybedildiğine dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini bildirdi. Söz konusu kartların yurt dışından geldiğini ve maliyetli olduğunu vurgulayan Gülten, Türkiye Kart uygulamasının toplu ulaşım kartlarının birbiriyle konuşmasını sağlayan bir sistem olduğunu anlattı.

Türkiye Kart nedir, başvurusu nasıl yapılır, kart ücreti ne kadar? 81 ile Türkiye Kart yetecek!

81 İLE YAYILIYOR

Gülten, oluşan ihtiyacın ardından toplu ulaşım kartlarının bir arada kullanılabileceği ortam oluşturmak için Türkiye Kart uygulamasını başlattıkları bilgisini vererek, "PTT olarak Türkiye Kart'ı hayata geçirdik. Şu anda yavaş yavaş tüm şehirlerle Türkiye Kart entegrasyonumuzu sağlıyoruz." dedi.

Kredi kartıyla da birçok yerde toplu taşıma aracı kullanılabildiğini anımsatan Gülten, bu kartlarla binişlerin indirim ve aktarma gibi durumları desteklemediğini anlattı. Gülten, özellikle askerler, öğretmenler ve engelli vatandaşların gittikleri her ilde kart almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

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