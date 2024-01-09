Giriş Tarihi: 09.01.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
22:12
ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM || Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler oldu?
Üç kız kardeş 3 sezondur izlenmeye devam ediyor. Başarılı oyunculukları ve tarihi esintileriyle izleyenleri eskilere götüren dizide, bu hafta sırlar açığa çıkıyor. Rüçhan'ın büyük sırrını kimler öğrenecek? İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümün detayları belli oldu!