ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM || Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler oldu?

Rüçhan geçmişine takılıyken ailesi ve kendisi için adımlar atmaya başlar. Kormanlar Zeytincilik yavaş yavaş kan kaybetmeye başlarken Türkan ve Somer ise güçlü kalıp yeniden aile olmak için birbirlerine söz verirler.

Dönüş Müjgan'dan gelen bir telefon sonrası Uzay'ı ziyaret eder. Bu ziyareti Serdar öğrendiğinde hoş karşılamaz ve Dönüş'le sorun yaşarlar, Serdar sonrasında kararlılıkla Sadık'la hayırlı bir iş için konuşmaya gider. Kalender Ailesi Dönüş ve Serdar için toplandığında beklenmedik bir tehditle karşı karşıya kalırlar. Uzay, önce annesini yaralar sonra da Kalender Ailesi'nin evine baskın yapar. Türkan'ı rehin alan Uzay, ne yapacak?