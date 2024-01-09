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Haberler Fotohaber ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM || Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler oldu?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 22:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 22:12

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM || Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler oldu?

Üç kız kardeş 3 sezondur izlenmeye devam ediyor. Başarılı oyunculukları ve tarihi esintileriyle izleyenleri eskilere götüren dizide, bu hafta sırlar açığa çıkıyor. Rüçhan'ın büyük sırrını kimler öğrenecek? İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümün detayları belli oldu!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM || Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler oldu?

Üç Kız Kardeş başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle her hafta Salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Bu hafta heyecanın doruklarda olacağı yeni bölümde bütün düğümler çözülüyor. Yeni bölümüyle merak konusu olan Üç Kız Kardeş'in 69. bölümünü izlemek isteyenler için izleme linki haberimizde. İşte, detaylar!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM || Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM

Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile 09 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Dizinin yeni bölümü henüz yüklenmedi, yüklenmesi halinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM || Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 68. BÖLÜM ÖZETİ

Kormanlar Rüçhan'ın intiharıyla sarsılır. Türkan, son anda ölümün eşiğinden Rüçhan'ı kurtarırken Somer o anlara şahit olur. Türkan, Rüçhan'ın intihar girişiminin geçmişine dayandığının farkına varır. Rüçhan'ın intiharıyla sarsılan Korman Ailesi, her geçen gün güç kaybetmeye devam eder. Özer ise tüm bunların sorumlusunun Türkan olduğunu düşünür ve öfkelenir. Somer ise annesinin neler yaşadığını anlamaya çalışır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM || Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler oldu?

Rüçhan geçmişine takılıyken ailesi ve kendisi için adımlar atmaya başlar. Kormanlar Zeytincilik yavaş yavaş kan kaybetmeye başlarken Türkan ve Somer ise güçlü kalıp yeniden aile olmak için birbirlerine söz verirler.

Dönüş Müjgan'dan gelen bir telefon sonrası Uzay'ı ziyaret eder. Bu ziyareti Serdar öğrendiğinde hoş karşılamaz ve Dönüş'le sorun yaşarlar, Serdar sonrasında kararlılıkla Sadık'la hayırlı bir iş için konuşmaya gider. Kalender Ailesi Dönüş ve Serdar için toplandığında beklenmedik bir tehditle karşı karşıya kalırlar. Uzay, önce annesini yaralar sonra da Kalender Ailesi'nin evine baskın yapar. Türkan'ı rehin alan Uzay, ne yapacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM || Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM KONUSU

Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümün özeti şöyle;

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