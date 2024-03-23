Giriş Tarihi: 23.03.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
20:21
Üç Kız Kardeş 79. Bölüm izle: Kanal D dizi ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD
Üç Kız Kardeş 79. bölüm izle için Kanal D ekranlarına dönüldü. Kadrosu ve senaryo örgüsüyle dikkat çeken yapımın başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever yer alıyor. Dram ve romantik türündeki dizi İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. 23 Mart Cumartesi yayınlanan yeni bölümünde Müjgan'ın hayatındaki gelişmeler Cevriye'yi ve kızları işkillendirir ve Müjgan'a dair araştırma yapmaya başlarlar. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD ekranı…