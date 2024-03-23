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Haberler Fotohaber Üç Kız Kardeş 79. Bölüm izle: Kanal D dizi ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD
Giriş Tarihi: 23.03.2024 20:21 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 20:21

Üç Kız Kardeş 79. Bölüm izle: Kanal D dizi ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Üç Kız Kardeş 79. bölüm izle için Kanal D ekranlarına dönüldü. Kadrosu ve senaryo örgüsüyle dikkat çeken yapımın başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever yer alıyor. Dram ve romantik türündeki dizi İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. 23 Mart Cumartesi yayınlanan yeni bölümünde Müjgan'ın hayatındaki gelişmeler Cevriye'yi ve kızları işkillendirir ve Müjgan'a dair araştırma yapmaya başlarlar. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD ekranı…

Üç Kız Kardeş 79. Bölüm izle: Kanal D dizi ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD ekranı ile 23 Mart Cumartesi Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluştu. Türkan, Dönüş ve Derya isimli üç kız kardeşin başına gelen olayların anlatıldığı yapımın bu hafta yayınlanan son bölümünde Somer, Türkan için yeni bir teklifte bulunmuşken, Derya ve Kartal ilişkisindeki gelişmeler Türkan'ı çileden çıkaracaktır. İşte Üç Kız Kardeş 79. yeni bölüm izle Kanal D dizi ekranı ve yeni bölüme dair tüm merak edilenler.

Üç Kız Kardeş 79. Bölüm izle: Kanal D dizi ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever'in paylaştığı Üç Kız Kardeş bu hafta 79. bölümü ile ekrana geliyor.

23 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Üç Kız Kardeş 79. Bölüm izle: Kanal D dizi ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

ÜÇ KIZ KARDEŞ 79. BÖLÜM KONUSU
Müjgan'ın hayatındaki gelişmeler Cevriye'yi ve kızları işkillendirir ve Müjgan'a dair araştırma yapmaya başlarlar. Sadık'a oyun oynadığını düşünürler.

Üç Kız Kardeş 79. Bölüm izle: Kanal D dizi ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD

Somer, Türkan için yeni bir teklifte bulunmuşken, Derya ve Kartal ilişkisindeki gelişmeler Türkan'ı çileden çıkaracaktır.

Üç Kız Kardeş 79. Bölüm izle: Kanal D dizi ekranı ile Üç Kız Kardeş son bölüm izle kesintisiz, tek parça, HD
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