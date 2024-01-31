Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
13:46
Usulsüz Çakar Cezası 2024 - Siren veya Çakar Lamba Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Usulsüz çakar cezası 2024 yılında güncellenen trafik cezaları arasında yer almaktadır. Trafikte kusur ve suç sayılan durumlardan biri de usulsüz çakar kullanma olduğu için ne tür ceza ve yaptırımlara tabi olduğu bilinmelidir. Yeni yıla girişle birlikte güncel siren veya çakar lamba kullanma cezası ne kadar, kaç puan düşürüyor sorularının yanıtlarını derledik.