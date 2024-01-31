Usulsüz Çakar Cezası 2024 - Siren veya Çakar Lamba Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Usulsüz Çakar Cezası 2024

Çakar lambaları son yıllarda yoğun trafikten sıyrılmak için bazı sürücülerin kullandığını görmekteyiz. Hususi araçların çakar lamba kullanması trafik akışını bozmakta, araçları ve yayaları tehlikeye atmakta, ayrıca hak ihlal etmektedir. Çakar lambalar ambulans, itfaiye gibi kamu araçları, kolluk kuvvetlerine ait araçları ve bazı resmi araçların kullanmaktadır.

Hususi araçların çakar kullanması trafik kuralları gereğince yasaktır ve cezaya tabi tutulmaktadır. Her yıl yenilenen trafik cezalarına usulsüz çakar kullanma cezası da dahildir. 2024 yılında usulsüz çakar kullanma cezası 6.440 Türk Lirası olarak güncellenmiştir.