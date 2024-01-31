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Haberler Fotohaber Usulsüz Çakar Cezası 2024 - Siren veya Çakar Lamba Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 13:46

Usulsüz Çakar Cezası 2024 - Siren veya Çakar Lamba Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Usulsüz çakar cezası 2024 yılında güncellenen trafik cezaları arasında yer almaktadır. Trafikte kusur ve suç sayılan durumlardan biri de usulsüz çakar kullanma olduğu için ne tür ceza ve yaptırımlara tabi olduğu bilinmelidir. Yeni yıla girişle birlikte güncel siren veya çakar lamba kullanma cezası ne kadar, kaç puan düşürüyor sorularının yanıtlarını derledik.

Usulsüz Çakar Cezası 2024 - Siren veya Çakar Lamba Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Her yıl düzenlenen trafik cezaları içinde yer alan usulsüz çakar cezası 2024 yılı zamlarıyla birlikte artmış bulunmaktadır. Yeni yılda ilk düzenlenen ve zamlanan cezalar arasında trafik cezaları bulunmaktadır. Sürücüler trafikte bilinçli olmak ve kurallara uymak adına diğer cezalar gibi siren veya çakar lamba kullanma cezası ne kadar, kaç puan düşürüyor bilmeleri gerekmektedir.

Usulsüz Çakar Cezası 2024 - Siren veya Çakar Lamba Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Usulsüz Çakar Cezası 2024

Çakar lambaları son yıllarda yoğun trafikten sıyrılmak için bazı sürücülerin kullandığını görmekteyiz. Hususi araçların çakar lamba kullanması trafik akışını bozmakta, araçları ve yayaları tehlikeye atmakta, ayrıca hak ihlal etmektedir. Çakar lambalar ambulans, itfaiye gibi kamu araçları, kolluk kuvvetlerine ait araçları ve bazı resmi araçların kullanmaktadır.

Hususi araçların çakar kullanması trafik kuralları gereğince yasaktır ve cezaya tabi tutulmaktadır. Her yıl yenilenen trafik cezalarına usulsüz çakar kullanma cezası da dahildir. 2024 yılında usulsüz çakar kullanma cezası 6.440 Türk Lirası olarak güncellenmiştir.

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Usulsüz Çakar Cezası 2024 - Siren veya Çakar Lamba Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Siren Ve Çakar Lamba Kullanma Cezası Ne Kadar?

Yeni yılın gelmesi ile birlikte güncellenen trafik cezaları hemen hemen iki katına çıkmış durumdadır. Trafik cezaları ve puan tutarları 2024 yılında da zamlanarak yenilenmiştir. Trafik akışını bozan ihlallerden biri olan usulsüz siren ve çakar lambası kullanan vatandaşlar belli bir idari cezaya tabi tutulmaktadır. Bunun nedeni ise hususi araçların siren, çakar kullanması trafiğin akışını ve düzenini bozmakta, hak ihlaline sebep olmaktadır.

Diğer bazı trafik kuralı ihlalinde olduğu gibi siren ve çakar lamba kullanımı da sadece para cezasına tabidir, puan düşüşü söz konusu değildir. Ancak aynı yıl içinde 3 kez siren veya çakar lamba kullanma cezası sonucunda araç trafikten 15 gün süreyle menedilmektedir. 2024 yılı siren ve çakar lamba kullanma cezası tablosu ise şöyledir;

Usulsüz Çakar Cezası 2024 - Siren veya Çakar Lamba Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

2024 yılı çakar lamba kullanma cezası 6440 Türk Lirasıdır.

2024 yılı siren kullanma cezası 6440 Türk Lirasıdır.

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Usulsüz Çakar Cezası 2024 - Siren veya Çakar Lamba Kullanma Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Siren Ve Çakar Lamba Kullanma Cezası Kaç Puan Düşürüyor?

Çalar lamba ve siren kullanma cezası eğer ki cezanın yazıldığı tarihten itibaren ilk 15 gün ödenirse yüzde 15 kadar bir indirim olmaktadır. Bu ayrıntının yanı sıra çakar lamba ve siren kullana kişi aracın resmi sahibi değil ise sürücüye yazılan cezasının yanı sıra araç plakasına da idari ceza yazılmaktadır. Çakar lamba ve siren kullanma durumunda sadece idari para cezası ve aynı sene içinde 2'den fazla tekrarlandığı halde 15 gün kadar araç bağlama söz konusudur, ceza puanı yoktur.

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