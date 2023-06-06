Giriş Tarihi: 06.06.2023 22:27
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
22:27
Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitecek?
Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri binlerce kişinin gündemini meşgul ediyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için geri sayım devam ediyor. 30 Mayıs tarihinde başlayan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları için henüz başvuru yapmamış adaylar Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2023 Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve ilgili tüm bilgiler…