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Haberler Fotohaber Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 22:27 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 22:27

Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitecek?

Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri binlerce kişinin gündemini meşgul ediyor. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için geri sayım devam ediyor. 30 Mayıs tarihinde başlayan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları için henüz başvuru yapmamış adaylar Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki MEBBİS Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2023 Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve ilgili tüm bilgiler…

Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitecek?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir araştırılıyor. Kasım ayında gerçekleşecek sınavın başvuruları 30 Mayıs itibariyle başlamıştı. Bu noktada henüz başvuruda bulunmamış adaylar "Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek olup gelişmeler takip ediliyor. İşte, merak edilenler…

Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitecek?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.

"Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" eki takvimine göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitecek?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitecek?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

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Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitecek?

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
Öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin şartlar, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve buKanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik KariyerBasamakları Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Bu mevzuat hükümlerine göre aşağıda sıralanan şartların sağlanması gerekmektedir:

1. Öğretmen olmak: Eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmen (okul müdürü, müdürbaşyardımcısı ve müdür yardımcıları dâhil) olmak.

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