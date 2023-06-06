Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023 || Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitecek?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir araştırılıyor. Kasım ayında gerçekleşecek sınavın başvuruları 30 Mayıs itibariyle başlamıştı. Bu noktada henüz başvuruda bulunmamış adaylar "Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek olup gelişmeler takip ediliyor. İşte, merak edilenler…