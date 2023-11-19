Giriş Tarihi: 19.11.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 11:51

Vapur seferleri iptal mi edildi? 19 Kasım Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul’da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağış ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Dün İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası ile Bursa arasında düzenlenen bazı seferler lodos nedeniyle iptal edilirken vatandaşlar bugün vapur seferleri iptal mi edildi sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Kasım Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul'da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri.