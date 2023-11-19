Vapur seferleri iptal mi edildi? 19 Kasım Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul’da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri

İDO DUYURDU!
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.11.2023 11:15
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Yenikapı-Yalova 19.11.2023 11:45
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Yenikapı-Yalova 11:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Yalova-Yenikapı 19.11.2023 11:45
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Yalova-Yenikapı 11:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Pendik-Yalova 19.11.2023 12:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Pendik-Yalova 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 19.11.2023 12:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.11.2023 12:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Yalova-Pendik 19.11.2023 13:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Yalova-Pendik 13:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.11.2023 13:05
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 13:05 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Yalova-Yenikapı 19.11.2023 13:45
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Yalova-Yenikapı 13:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 19.11.2023 14:50
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14:50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.