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Haberler Fotohaber Vapur seferleri iptal mi edildi? 19 Kasım Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul’da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri
Giriş Tarihi: 19.11.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 11:51

Vapur seferleri iptal mi edildi? 19 Kasım Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul’da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağış ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Dün İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası ile Bursa arasında düzenlenen bazı seferler lodos nedeniyle iptal edilirken vatandaşlar bugün vapur seferleri iptal mi edildi sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Kasım Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul'da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri.

Vapur seferleri iptal mi edildi? 19 Kasım Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul’da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri

19 Kasım Pazar günü İstanbul'da yaşanan yoğun fırtına ve lodos nedeniyle deniz ulaşımında sefer iptali olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda motor ve vapur seferleri iptal mi edildi soruları mercek altına alınıyor. İşte Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul'da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri.

Vapur seferleri iptal mi edildi? 19 Kasım Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul’da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri

SON DAKİKA: VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

19.11.2023

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı (Ring hattı)
Bostancı-Adalar (Ring hattı)
Beykoz-Sarıyer
09:00 Adalar-Kadıköy-Kabataş
Anadolu Kavağı - Rumeli Kavağı - Sarıyer
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Uzun Boğaz Turu
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilmektedir.

Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

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Vapur seferleri iptal mi edildi? 19 Kasım Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul’da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri

İDO DUYURDU!

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.11.2023 11:15
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yenikapı-Yalova 19.11.2023 11:45
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Yenikapı-Yalova 11:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yalova-Yenikapı 19.11.2023 11:45
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Yalova-Yenikapı 11:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Pendik-Yalova 19.11.2023 12:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Pendik-Yalova 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 19.11.2023 12:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.11.2023 12:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yalova-Pendik 19.11.2023 13:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Yalova-Pendik 13:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.11.2023 13:05
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 13:05 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yalova-Yenikapı 19.11.2023 13:45
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Yalova-Yenikapı 13:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 19.11.2023 14:50
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14:50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Vapur seferleri iptal mi edildi? 19 Kasım Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıklamaları ile İstanbul’da iptal olan vapur, feribot ve motor seferleri

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19.11.2023 15:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 19.11.2023 15:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 19.11.2023 18:00
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 19.11.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.11.2023 19:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.11.2023 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 25.11.2023 12:00
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 25.11.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 25.11.2023 18:00
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 25.11.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 25.11.2023 18:15
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 25.11.2023 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 18:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 26.11.2023 18:00
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 26.11.2023 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 18:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

SON DAKİKA