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Haberler Fotohaber VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ BAKAN DERYA YANIK'TAN GELDİ! 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 02:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 02:28

VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ BAKAN DERYA YANIK'TAN GELDİ! 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Vatandaşlık maaşı 2023 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sosyal yardım ödemesinin müjdesini verdi. Temmuz ayında sona erecek Aile Destek Programı'nın yerine gelmesi beklenen sosyal destek yardımı başvuru tarihleri, şartları, miktarı ile araştırılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar, "Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Söz konusu maaş ödemesi için vatandaşın gelir düzeyi baz alınacak. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alacak 2023, ne kadar kaç TL? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ BAKAN DERYA YANIK’TAN GELDİ! 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, nasıl başvurulur ve şartları neler soruları yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan ihtiyaç sahibi ailelere müjdeli haber geldi. Bakan Derya Yanık'ın açıklamasına göre, vatandaşlık maaşı uygulaması hayata geçirilecek. Sosyal yardımlar arasında yerini alacak maaş ödemesinden aynı aileden birkaç kişi faydalanabilecek. Başvuru sürecinde ise gelir düzeyi önem arz edecek. Peki, Vatandaşlık maaşına nasıl başvurulur, kimler alacak 2023, ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, 2023 Vatandaşlık maaşı son dakika gelişmeleri ile uygulama hakkında ayrıntılı bilgiler…

VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ BAKAN DERYA YANIK’TAN GELDİ! 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLİYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında sosyal yardımlara ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada vatandaşlık maaşı uygulaması, evlilik kredisi ve ev kadınlarına emeklilik desteği hakkında detaylı bilgiler verdi.

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VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ BAKAN DERYA YANIK’TAN GELDİ! 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLER ALACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakan Yanık'ın açıklamasında en dikkat çeken yardım ise vatandaşlık maaşı oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan sosyal yardım ödemesi ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı.

Bakan Yanık, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz.

VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ BAKAN DERYA YANIK’TAN GELDİ! 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz.

Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek. İhtiyaca göre değişmektedirler.

VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ BAKAN DERYA YANIK’TAN GELDİ! 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile ki önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz.

Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız.

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