VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ BAKAN DERYA YANIK’TAN GELDİ! 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Vatandaşlık maaşı 2023 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sosyal yardım ödemesinin müjdesini verdi. Temmuz ayında sona erecek Aile Destek Programı'nın yerine gelmesi beklenen sosyal destek yardımı başvuru tarihleri, şartları, miktarı ile araştırılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar, "Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. Söz konusu maaş ödemesi için vatandaşın gelir düzeyi baz alınacak. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alacak 2023, ne kadar kaç TL? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…