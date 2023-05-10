VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ BAKAN DERYA YANIK’TAN GELDİ! 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler faydalanabilir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLER ALACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakan Yanık'ın açıklamasında en dikkat çeken yardım ise vatandaşlık maaşı oldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan sosyal yardım ödemesi ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı.

Bakan Yanık, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz.