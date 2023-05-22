Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Bakan Yanık son detayları paylaştı! Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Vatandaşlık Maaşı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek sorusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından A Haber'de katıldığı programda yanıtlandı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri ve kapsamı yanıt aranıyor. Vatandaşlar, "Vatandaşlık Maaşı nedir, nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Ak Parti böylece sosyal desteklerle refah seviyesini yükseltmeyi sürdürüyor. Peki, vatandaşlık maaşı kimleri kapsıyor, nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar