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Haberler Fotohaber Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Bakan Yanık son detayları paylaştı! Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 21:43 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 21:43

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Bakan Yanık son detayları paylaştı! Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Vatandaşlık Maaşı başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek sorusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından A Haber'de katıldığı programda yanıtlandı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri ve kapsamı yanıt aranıyor. Vatandaşlar, "Vatandaşlık Maaşı nedir, nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. Ak Parti böylece sosyal desteklerle refah seviyesini yükseltmeyi sürdürüyor. Peki, vatandaşlık maaşı kimleri kapsıyor, nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Bakan Yanık son detayları paylaştı! Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Vatandaşlık Maaşı nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, ne kadar gibi sorular yanıt aramakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Vatandaşlık Maaşı konu hakkında detayları A Haber'de katıldığı programda açıkladı. Evlilik kredisi, ev kadınlarına emeklilik, çiftçiye erken emeklilik ile esnafa emeklilik Ak Parti'nin yeni çalışmaları arasında yer alıyor. İşte vatandaşlık maaşı şartları, kapsamı ve diğer detaylar

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Bakan Yanık son detayları paylaştı! Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:

"Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz.

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Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Bakan Yanık son detayları paylaştı! Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Bakan Yanık son detayları paylaştı! Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Aslında buna başladık ama gelişmeye devam edecek. Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz."

İşte geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalardan bazıları…

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek, şartları neler? Bakan Yanık son detayları paylaştı! Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde;

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