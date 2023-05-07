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Haberler Fotohaber Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor? Bakan Derya Yanık detaylarıyla açıkladı: Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 11:40

Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor? Bakan Derya Yanık detaylarıyla açıkladı: Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlık Maaşı başvurusu nasıl yapılır soruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından detaylandırıldı. Aile Destek Programı temmuz ayında sona erecek ve onun yerine getirilmesi gereken bu program hakkında detaylar yavaşça belli oldu. Vatandaşlar, "Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler?" sorusuna yanıt aramakta. Ak Parti böylece sosyal desteklerle dardaki vatandaşlara yardımını sürdürüyor. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Vatandaşlık Maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar? İşte detaylar

Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor? Bakan Derya Yanık detaylarıyla açıkladı: Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlık Maaşı nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, ne kadar gibi sorular yanıt aramakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Vatandaşlık Maaşı konu hakkında detayları kamuya paylaştı. Yayında ayrıca evlilik kredisi ve ev kadınlarına emeklilik desteği hakkında konuştu. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte konu hakkında detaylar

Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor? Bakan Derya Yanık detaylarıyla açıkladı: Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde;

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Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor? Bakan Derya Yanık detaylarıyla açıkladı: Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz.

Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor? Bakan Derya Yanık detaylarıyla açıkladı: Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor? Bakan Derya Yanık detaylarıyla açıkladı: Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Derya Yanık,

"Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." Açıklamalarında bulundu.

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