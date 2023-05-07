Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor? Bakan Derya Yanık detaylarıyla açıkladı: Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz.