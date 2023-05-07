Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor? Bakan Derya Yanık detaylarıyla açıkladı: Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlık Maaşı başvurusu nasıl yapılır soruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından detaylandırıldı. Aile Destek Programı temmuz ayında sona erecek ve onun yerine getirilmesi gereken bu program hakkında detaylar yavaşça belli oldu. Vatandaşlar, "Vatandaşlık Maaşı nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler?" sorusuna yanıt aramakta. Ak Parti böylece sosyal desteklerle dardaki vatandaşlara yardımını sürdürüyor. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? Vatandaşlık Maaşı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar? İşte detaylar