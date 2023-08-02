Giriş Tarihi: 02.08.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 16:06

VERGİSİZ CEP TELEFONU SON KARAR | Öğrencilere cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğrencilere vergisiz telefon başladı mı, ne zaman başlayacak soruları binlerce genç tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." açıklamasının ardından KDV ve ÖTV'den bir kereye mahsus olmak şartıyla öğrenciler telefon alabilecekler. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası yürürlüğe girecek olan telefon vergi indirimi gelişmeleri takip ediliyor. Peki, vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, şartları ne olacak?