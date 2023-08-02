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Haberler Fotohaber VERGİSİZ CEP TELEFONU SON KARAR | Öğrencilere cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 16:06

VERGİSİZ CEP TELEFONU SON KARAR | Öğrencilere cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğrencilere vergisiz telefon başladı mı, ne zaman başlayacak soruları binlerce genç tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." açıklamasının ardından KDV ve ÖTV'den bir kereye mahsus olmak şartıyla öğrenciler telefon alabilecekler. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası yürürlüğe girecek olan telefon vergi indirimi gelişmeleri takip ediliyor. Peki, vergisiz cep telefonu ne zaman başlayacak, şartları ne olacak?

VERGİSİZ CEP TELEFONU SON DURUM | Öğrencilere cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak ağustos ayı itibariyle araştırılıyor. Başkan Erdoğan tarafından 2023 Genel Seçimleri öncesi müjdesi verilen vergisiz cep telefonu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç? soruları hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, öğrencilere vergisiz cep telefonu kampanyası ne zaman başlayacak? Vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, kimler alabilir? İşte, yanıtı…

VERGİSİZ CEP TELEFONU SON DURUM | Öğrencilere cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

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VERGİSİZ CEP TELEFONU SON DURUM | Öğrencilere cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

VERGİSİZ CEP TELEFONU SON DURUM | Öğrencilere cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

VERGİSİZ CEP TELEFONU SON DURUM | Öğrencilere cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?

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