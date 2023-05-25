Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:29

Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit ölümle tehdit ediliyor, Suna Saffet ise ilk kez bir odada baş başa!

Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında; Fuat'ın vefatı herkesi sarsarken bu süreçte Ferit ve Seyran daha da kenetlendi. Öte yandan Ferit'e gelen "Senin de sayılı günün kaldı" notu tanıtıma damga vurdu. Düğünden sonra ilk kez bir araya gelen Saffet ve Suna çifti ise bir odada baş başa kaldı. Bu sahneler gelecek bölüme dair heyecanı katbekat arttırdı. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı linki yayında…