Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit ölümle tehdit ediliyor, Suna Saffet ise ilk kez bir odada baş başa!
Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:29

Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit ölümle tehdit ediliyor, Suna Saffet ise ilk kez bir odada baş başa!

Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında; Fuat'ın vefatı herkesi sarsarken bu süreçte Ferit ve Seyran daha da kenetlendi. Öte yandan Ferit'e gelen "Senin de sayılı günün kaldı" notu tanıtıma damga vurdu. Düğünden sonra ilk kez bir araya gelen Saffet ve Suna çifti ise bir odada baş başa kaldı. Bu sahneler gelecek bölüme dair heyecanı katbekat arttırdı. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı linki yayında…

Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit ölümle tehdit ediliyor, Suna Saffet ise ilk kez bir odada baş başa!

Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisinin yeni bölüm tanıtımında, Fuat'ın cenazesinde Tarık'ı gören Ferit, deliye döndü. Seyran'ın yalıya dönmesine göz yummayan Halis Ağa, "Hala bu kızın yanındasın, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun size" diyerek tepki gösterdi. Düğünden sonra ilk kez bir araya gelen Saffet ve Suna çifti ise ilk kez bir odada yalnız kaldı. Ferit'e gelen "Senin de sayılı günün kaldı" notu se fragmana damga vurdu. İşte, Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı izle

Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit ölümle tehdit ediliyor, Suna Saffet ise ilk kez bir odada baş başa!

YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Her Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit ölümle tehdit ediliyor, Suna Saffet ise ilk kez bir odada baş başa!

Dizinin tüm bölümlerini izlemek için tıklayınız

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit ölümle tehdit ediliyor, Suna Saffet ise ilk kez bir odada baş başa!

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar.

Yalı Çapkını 34. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Ferit ölümle tehdit ediliyor, Suna Saffet ise ilk kez bir odada baş başa!

Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar.

SON DAKİKA