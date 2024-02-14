Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’den şok eden haber!

Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılacak mı sorusu 58. Bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Yayınlanan fragmanda Seyran ve Ferit'in telefon konuşmasında geçen "Pelin bebeğini kaybetmiş" konuşmasının ardından, "Pelin ölüyor" cümlesi ve Pelin'in annesinin feryadı akıllara Pelin karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağını getirdi. Peki, Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…