Giriş Tarihi: 14.02.2024 05:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
05:57
Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin'den şok eden haber!
Star TV ekranlarının dram ve romantik türdeki dizisi Yalı Çapkını severleri yakından ilgilendiren bir haber gündeme geldi. Yayınladığı ilk bölümden itibaren Seyran ve Ferit aşkında engel olarak görülen Pelin karakterinde yaşanacak olan gelişme, izleyenleri bir yandan sevindirirken, bir yandan da hüzne boğdu. Ferit'in çocuğunu taşıdığını iddia eden karakter, bu hafta yayınlanan 58. Bölüm fragmanın ardından diziden ayrılacak mı sorusunu akıllara getirdi. Peki, Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte, ayrıntılar…