Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin'den şok eden haber!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 05:57 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 05:57

Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin'den şok eden haber!

Star TV ekranlarının dram ve romantik türdeki dizisi Yalı Çapkını severleri yakından ilgilendiren bir haber gündeme geldi. Yayınladığı ilk bölümden itibaren Seyran ve Ferit aşkında engel olarak görülen Pelin karakterinde yaşanacak olan gelişme, izleyenleri bir yandan sevindirirken, bir yandan da hüzne boğdu. Ferit'in çocuğunu taşıdığını iddia eden karakter, bu hafta yayınlanan 58. Bölüm fragmanın ardından diziden ayrılacak mı sorusunu akıllara getirdi. Peki, Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? İşte, ayrıntılar…

Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’den şok eden haber!

Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılacak mı sorusu 58. Bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Yayınlanan fragmanda Seyran ve Ferit'in telefon konuşmasında geçen "Pelin bebeğini kaybetmiş" konuşmasının ardından, "Pelin ölüyor" cümlesi ve Pelin'in annesinin feryadı akıllara Pelin karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağını getirdi. Peki, Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’den şok eden haber!

YALI ÇAPKINI PELİN ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

Her cuma Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 57. bölümüne; Serter'in dönüşüyle ortalığın karışması ve Pelin'in erken doğum yapması damga vurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’den şok eden haber!

Seyran'ın yanına giden Ferit Latif'in telefonuyla doğumun başladığını öğrendi.

Akın'ın yardımıyla Seyran ile birlikte hastaneye giden Ferit, doktorun durumun iyi olmadığını söylemesi ve "Anne ya da bebekten birini seçmek zorunda kalabiliriz" demesiyle yıkıldı.

Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’den şok eden haber!

Yeni tanıtımda; doktorun Pelin ve bebeğin durumunun kritik olduğunu söylemesiyle yıkılan Ferit'in ne yapacağını bilememesi ve kulaklarında çınlayan "Bu veballe yaşayabilecek misin?" sözleri dikkat çekti.

Yalı Çapkını Pelin öldü mü, diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde Pelin’den şok eden haber!

Pelin'in durumu ise henüz bilinmiyor. Yalı Çapkını Pelin ölecek mi sorusunun yanıtı bu hafta ekranlara gelecek 58. bölümle birlikte netlik kazanacak.

SON DAKİKA