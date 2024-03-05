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Haberler Fotohaber YARIN ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 Mart Çarşamba Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok? Gözler Antalya Valiliği'nde!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:37

YARIN ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 Mart Çarşamba Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok? Gözler Antalya Valiliği'nde!

Yarın Antalya'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Antalya'da gök gürültülü sağanak il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Şehirde eğitim gören öğrenciler ve velileri ise eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Antalya Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 6 Mart Çarşamba Antalya'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar…

YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 Mart Çarşamba Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok? Gözler Antalya Valiliği’nde!

6 Mart Çarşamba Antalya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı ile Antalya'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu. Yağışın il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor. Konu ile ilgili gözler Antalya Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki; Yarın Antalya'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, 5-9 Mart hava durumu ile bölgeden son gelişmeler…

YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 Mart Çarşamba Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok? Gözler Antalya Valiliği’nde!

METEOROLOJİDEN ANTALYA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Antalya için 6 Mart Çarşamba günü için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

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YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 Mart Çarşamba Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok? Gözler Antalya Valiliği’nde!

Kuvvetli yağış, batı kesimlerde yarın akşam saatlerinden sonra, doğuda ise çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bekleniyor.

YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 Mart Çarşamba Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok? Gözler Antalya Valiliği’nde!

6 MART ÇARŞAMBA ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da 6 Mart Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili Antalya Valiliği'nden açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 Mart Çarşamba Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok? Gözler Antalya Valiliği’nde!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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