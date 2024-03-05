YARIN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 Mart Çarşamba Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok? Gözler Antalya Valiliği’nde!

Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
09:37
Yarın Antalya'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Antalya'da gök gürültülü sağanak il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Şehirde eğitim gören öğrenciler ve velileri ise eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Antalya Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 6 Mart Çarşamba Antalya'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar…