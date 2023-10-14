GALATA KÖPRÜSÜ DE KAPANACAK

Etkinlik kapsamında saat 10.50'den sonra da Fatih'te, Küçük Langa Caddesi ve buraya bağlı sokak ve caddeler, Avrasya Tüneli Asya istikameti ve Aksaray ayrımı ile acil çıkış yolu, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci meydan Samatya varyant arası bağlı sokak ve caddeler), Namık Kemal Caddesi-Langa Bostanı Sokak ile bunlara bağlı sokak ve caddeler, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi ve caddenin sahil istikametine bağlı sokak ve caddeler, Atatürk Bulvarı Sahil Kennedy Caddesi istikametindeki tüm sokak ve caddeler, Kadir Has ve Ragıp Gümüşpala caddeleri ile buraya bağlı sokak ve caddeler, Galata Köprüsü iki yönlü, Reşadiye ve Ankara caddeleri ile buralara bağlı sokak ve caddeler, Unkapanı Köprüsü'nden Atatürk Bulvarı girişi, program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Aynı saatlerde Haşim İşcan Alt Geçidi de yaya trafiğine kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak ise Üçler Sokak-Klodfarer Caddesi-Kadırga Limanı Caddesi ile Vatan, Millet, Küçük Langa Aralığı ve Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman caddeleri, Onuncu Yıl Bulvarı-Balat Yolu, Fevzipaşa Caddesi-Horhor Caddesi, Vatan Caddesi-Atatürk Bulvarı Caddesi Unkapanı yönü, Unkapanı Köprüsü Refik Saydan Caddesi yönü, Nakilbent Sokak ve bağlı sokaklar kullanılabilecek.