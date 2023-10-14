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Haberler Fotohaber Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim 2023 İstanbul kapalı yollar listesi
Giriş Tarihi: 14.10.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 16:16

Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim 2023 İstanbul kapalı yollar listesi

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul trafiğe kapanan yollar açıklandı. Buna göre 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle yarın İstanbul'da bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Peki, yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, ne zaman açılacak, alternatif güzergahlar hangisi? İşte, ayrıntılar…

Yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim 2023 İstanbul kapalı yollar listesi

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu sebeple, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Peki, yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar hangisi? İşte, ayrıntılar…

Yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim 2023 İstanbul kapalı yollar listesi

İSTANBUL'DA CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU NEDENİYLE YARIN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Avrupa Yakası'nın Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş, Anadolu Yakası'nın Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde bazı yollarda trafik akışı verilemeyecek, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

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Yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim 2023 İstanbul kapalı yollar listesi

İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 15 Ekim Pazar günü düzenlenecek "58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu" programları sebebiyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Fatih'te Cankurtaran Meydanı ile İshakpaşa Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Kabasakal Caddesi, At Meydanı Caddesi, Ahırkapı İskelesi Sokak, Küçük Ayasofya Caddesi ve devamında Torun, Utangaç, Dalbastı ve Aksakal sokaklar ile bunlara bağlı sokak ve caddeler, saat 08.00'den program bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim 2023 İstanbul kapalı yollar listesi

ÜSKÜDAR-KANDİLLİ ARASINDAKİ SAHİL YOLU KAPANACAK
Anadolu Yakası'nın Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde bazı yollarda 09.00-16.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak.

Buna göre, Kadıköy'de Dr. Eyüp Aksoy, Koşuyolu ve Dinlenç caddelerinin D-100 Güney Harem gelişindeki yan yol, Onur Sokak-Köftüncü Sokak kavşağından Dinlenç Caddesi bağlantısı, Koşuyolu köprü altından Medipol Hastanesi Kavşağı Dinlenç Caddesi istikameti, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nden Üsküdar ayrımları Dr. Eyüp Aksoy Caddesi ve bağlantıları araç trafiğine kapalı olacak.

Üsküdar'da Harem Sahil Yolu, Paşa Limanı, Abdullağa, Kuzguncuk, Çengelköy, Kuleli, Vaniköy, Kandilli, Kandilli Göksu ve Beylerbeyi Çamlıca caddeleri ile buralara çıkan sokaklar, Güzeltepe Caddesi'nden Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi Kavşağı, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi-Rasathane Caddesi'nden sahil yolu istikameti, Yeni Yol Sokak Kavşağı sahil istikameti, Kandilli Rasathane Caddesi Hıdırellez Sokak Kavşağı, Altunizade Kısıklı, Mahiriz ve Tophanelioğlu caddelerinden D-100 kuzey katılım, D-100 güney Beylerbeyi ayrımlarından Beylerbeyi istikameti ve Gümüşyolu Caddesi sahil tarafı trafiğe kapatılacak.

Kadıköy'de Acıbadem, Üçpınarlar, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ve Taş Köprü caddeleri İstanbul Çevre Yolu bağlantısı ve Koşuyolu Tepretoğulları çıkışı, Üsküdar'da ise Selimiye ayrımları, Nuh Kuyusu, Dr. Fahri Atabey, Tunusbağ, Cumhuriyet ve Gazi caddeleri, Ataşehir bağlantı yolu, Şile Otoyolu, TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek

Yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neresi? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim 2023 İstanbul kapalı yollar listesi

GALATA KÖPRÜSÜ DE KAPANACAK
Etkinlik kapsamında saat 10.50'den sonra da Fatih'te, Küçük Langa Caddesi ve buraya bağlı sokak ve caddeler, Avrasya Tüneli Asya istikameti ve Aksaray ayrımı ile acil çıkış yolu, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci meydan Samatya varyant arası bağlı sokak ve caddeler), Namık Kemal Caddesi-Langa Bostanı Sokak ile bunlara bağlı sokak ve caddeler, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi ve caddenin sahil istikametine bağlı sokak ve caddeler, Atatürk Bulvarı Sahil Kennedy Caddesi istikametindeki tüm sokak ve caddeler, Kadir Has ve Ragıp Gümüşpala caddeleri ile buraya bağlı sokak ve caddeler, Galata Köprüsü iki yönlü, Reşadiye ve Ankara caddeleri ile buralara bağlı sokak ve caddeler, Unkapanı Köprüsü'nden Atatürk Bulvarı girişi, program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Aynı saatlerde Haşim İşcan Alt Geçidi de yaya trafiğine kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak ise Üçler Sokak-Klodfarer Caddesi-Kadırga Limanı Caddesi ile Vatan, Millet, Küçük Langa Aralığı ve Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman caddeleri, Onuncu Yıl Bulvarı-Balat Yolu, Fevzipaşa Caddesi-Horhor Caddesi, Vatan Caddesi-Atatürk Bulvarı Caddesi Unkapanı yönü, Unkapanı Köprüsü Refik Saydan Caddesi yönü, Nakilbent Sokak ve bağlı sokaklar kullanılabilecek.

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