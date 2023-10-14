ÜSKÜDAR-KANDİLLİ ARASINDAKİ SAHİL YOLU KAPANACAK
Anadolu Yakası'nın Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde bazı yollarda 09.00-16.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak.
Buna göre, Kadıköy'de Dr. Eyüp Aksoy, Koşuyolu ve Dinlenç caddelerinin D-100 Güney Harem gelişindeki yan yol, Onur Sokak-Köftüncü Sokak kavşağından Dinlenç Caddesi bağlantısı, Koşuyolu köprü altından Medipol Hastanesi Kavşağı Dinlenç Caddesi istikameti, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nden Üsküdar ayrımları Dr. Eyüp Aksoy Caddesi ve bağlantıları araç trafiğine kapalı olacak.
Üsküdar'da Harem Sahil Yolu, Paşa Limanı, Abdullağa, Kuzguncuk, Çengelköy, Kuleli, Vaniköy, Kandilli, Kandilli Göksu ve Beylerbeyi Çamlıca caddeleri ile buralara çıkan sokaklar, Güzeltepe Caddesi'nden Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi Kavşağı, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi-Rasathane Caddesi'nden sahil yolu istikameti, Yeni Yol Sokak Kavşağı sahil istikameti, Kandilli Rasathane Caddesi Hıdırellez Sokak Kavşağı, Altunizade Kısıklı, Mahiriz ve Tophanelioğlu caddelerinden D-100 kuzey katılım, D-100 güney Beylerbeyi ayrımlarından Beylerbeyi istikameti ve Gümüşyolu Caddesi sahil tarafı trafiğe kapatılacak.
Kadıköy'de Acıbadem, Üçpınarlar, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ve Taş Köprü caddeleri İstanbul Çevre Yolu bağlantısı ve Koşuyolu Tepretoğulları çıkışı, Üsküdar'da ise Selimiye ayrımları, Nuh Kuyusu, Dr. Fahri Atabey, Tunusbağ, Cumhuriyet ve Gazi caddeleri, Ataşehir bağlantı yolu, Şile Otoyolu, TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek