Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi?

Öğrenciler ve veliler yarın okul var mı sorusuna yanıt ararken resmi tatiller takvimi ışığında bu soru yanıtlandı. 9 günlük ara tatil yapan öğrenciler için ilk ders zilinin bu hafta çalması planlanırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pek çok kişinin kafasında soru işaretine neden oldu. Bu bilinmezler arasında "Yarın okullar tatil mi" sorusu da yer aldı. İşte MEB takvimi ile 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu gibi soruların yanıtı!