Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi?

Yarın okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılırken resmi tatiller takvimi bu kapsamda inceleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair yaptığı açıklamalar kapsamında "yarın okul var mı" sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili üst üste gelmişti. 23 Nisan'ın da Pazar gününe denk gelmesi üzerine 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte "yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı.