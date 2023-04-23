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Haberler Fotohaber Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi?
Giriş Tarihi: 23.04.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 16:58

Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi?

Yarın okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılırken resmi tatiller takvimi bu kapsamda inceleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair yaptığı açıklamalar kapsamında "yarın okul var mı" sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili üst üste gelmişti. 23 Nisan'ın da Pazar gününe denk gelmesi üzerine 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte "yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı.

Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi?

Öğrenciler ve veliler yarın okul var mı sorusuna yanıt ararken resmi tatiller takvimi ışığında bu soru yanıtlandı. 9 günlük ara tatil yapan öğrenciler için ilk ders zilinin bu hafta çalması planlanırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pek çok kişinin kafasında soru işaretine neden oldu. Bu bilinmezler arasında "Yarın okullar tatil mi" sorusu da yer aldı. İşte MEB takvimi ile 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu gibi soruların yanıtı!

Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi?

24 NİSAN PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşti. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek.

Böylece öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Eğitim öğretim faaliyetleri ise 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

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Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2. ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yaptı. Ara tatilin bitişi ile hem Ramazan bayramı tatili hem de hafta sonu başladı.

Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi?

AFET BÖLGESİNDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan Pazartesi ders var mı, okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili bitti mi?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

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