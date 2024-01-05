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Haberler Fotohaber YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ || 5 Ocak Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:36

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ || 5 Ocak Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

Yemekteyiz 5 Ocak Cuma haftanın finali ile ekranlara gelecek. Zuhal Topal'ın renkli sunumuyla her hafta farklı ve renkli yarışmacılarıyla ekranlara gelen yarışmada bu hafta büyük ödülün sahibi kim olacak? Haftanın ilk gününden, son gününe kadar her gün bir yarışmacının yemekler yaparak evinde ağırladıkları Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar günü puanlıyor. Peki, 5 Ocak Cuma Zuhal Topla'la Yemekteyiz 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ || 5 Ocak Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

Yemekteyiz haftanın finalinde heyecan dorukta. Tüm hafta yarışan ve puanları toplayan yarışmacılar, haftanın finalinde Bilge PInar Taban'a konuk olacak. 5 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği haftada 75 Bin TL büyük ödül bugün sahibnin bulacak. İşte, Yemekteyiz günün puan durumu ve kazanan isim!

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ || 5 Ocak Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

5 OCAK CUMA | YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı TV8 ekranlarının gündüz kuşağı yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 5 Ocak 2023 Cuma günü final bölümü ile izleyicinin karşısına geçiyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yarışmacıları da bu büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

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YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ || 5 Ocak Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KAZANANI...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birincisi seçiliyor.

Haftanın finalinde 75 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı henüz açıklanmadı!

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ || 5 Ocak Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. gün yarışmacısı; Ali Küçük

2. gün; Melek Göknur Yalçın

3. gün; Kaan Levent

4. gün; Ayşe Aydın

5. gün; Bilge Pınar Taban

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ || 5 Ocak Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ 5 OCAK CUMA PUAN DURUMU

-Ali Küçük:

-Melek Göknur Yalçın:

-Kaan Levent:

-Ayşe Aydın:

-Bilge Pınar Taban:

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