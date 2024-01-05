YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ || 5 Ocak Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 75 bin TL’lik ödülün sahibi kim oldu?

Yemekteyiz haftanın finalinde heyecan dorukta. Tüm hafta yarışan ve puanları toplayan yarışmacılar, haftanın finalinde Bilge PInar Taban'a konuk olacak. 5 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği haftada 75 Bin TL büyük ödül bugün sahibnin bulacak. İşte, Yemekteyiz günün puan durumu ve kazanan isim!