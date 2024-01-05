Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
09:36
YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ || 5 Ocak Cuma Zuhal Topla’la Yemekteyiz 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?
Yemekteyiz 5 Ocak Cuma haftanın finali ile ekranlara gelecek. Zuhal Topal'ın renkli sunumuyla her hafta farklı ve renkli yarışmacılarıyla ekranlara gelen yarışmada bu hafta büyük ödülün sahibi kim olacak? Haftanın ilk gününden, son gününe kadar her gün bir yarışmacının yemekler yaparak evinde ağırladıkları Zuhal Topal ve diğer yarışmacılar günü puanlıyor. Peki, 5 Ocak Cuma Zuhal Topla'la Yemekteyiz 75 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?