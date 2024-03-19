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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, Taslak şirketler
Giriş Tarihi: 19.03.2024 00:13 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 00:13

HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, Taslak şirketler

Yeni halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde en Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. talep topladı. Bu noktada ise gözler Sermaye piyasası Kurulu'na çevrildi. Yeni halka arz var mı sorusu SPK bülteni ile yanıt buluyor. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, SPK onayındaki şirketler!

HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, Taslak şirketler

Halka arz takvimi gündemde! 2024 Mart ayının yeni şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmesi sonrasında, takvimde yerini alıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerin halka arza açılmasıyla, hisse fiyatı, büyüklüğü, lot bilgisi gibi detaylar yakında takip ediliyor. Peki, 19-20-21 Mart yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…

HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, Taslak şirketler

YENİ HALKA ARZ VAR MI?

SPK tarafından onaylanan henüz yeni halka arz olacak şirket bulunmuyor.

Son olarak Odine Solutions Teknoloji şirketi talep toplama sürecine girmişti ve şirketin halka arzının önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, Taslak şirketler

TASLAK ARZLAR

  • Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
  • Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
  • Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  • Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
  • Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
  • TEKYP - Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
  • KOTON - Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
  • Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
  • Enda Enerji Holding A.Ş.
  • Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, Taslak şirketler
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
  • Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • ALNUS- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • DSTKF- Destek Finans Faktoring A.Ş.
  • Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
  • Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.
  • Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
  • EKIM- (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, Taslak şirketler
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