HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, Taslak şirketler

Halka arz takvimi gündemde! 2024 Mart ayının yeni şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayından geçmesi sonrasında, takvimde yerini alıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği şirketlerin halka arza açılmasıyla, hisse fiyatı, büyüklüğü, lot bilgisi gibi detaylar yakında takip ediliyor. Peki, 19-20-21 Mart yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…