Giriş Tarihi: 19.03.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
00:13
HALKA ARZ TAKVİMİ 19-20-21 MART 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, Taslak şirketler
Yeni halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde en Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. talep topladı. Bu noktada ise gözler Sermaye piyasası Kurulu'na çevrildi. Yeni halka arz var mı sorusu SPK bülteni ile yanıt buluyor. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, SPK onayındaki şirketler!