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Haberler Fotohaber YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 16:33

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

Yeni halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bor Şeker A.Ş. talep toplamaya başladı. Bu noktada ise gözler Sermaye piyasası Kurulu'na çevrildi. Yeni halka arz var mı sorusu SPK bülteni ile yanıt buluyor. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, SPK onayındaki şirketler!

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

2024 yılının ilk halka arzı Şubat ayında gerçekleşti. Uzun süre halka arz bilgisi paylaşılmayan takvimde, yeni şirket isimleri duyurulmaya devam ediyor. SPK onayından geçen şirketler, takvim aracılığı ile yatırımcıların taleplerine sunuluyor. Peki, 9-15 Şubat yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak mı?

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

HALKA ARZ TAKVİMİ📈

SPK onayı ile 2 yeni şirketin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde duyuruldu ve talep toplamay başladı.

İşte, o şirketler;

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YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

2 YENİ ŞİRKET TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI!

Bor Şeker A.Ş, 7-8-9 Şubat tarihlerinde halka arz talepleri toplanıyor.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., 6-7 Şubat tarihlerinde halka arz talepleri toplanıyor

YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

ŞUBAT 2024 SPK ONAYI İLE TALEP TOPLAYACAK ŞİRKETLER

TASLAK ARZLAR

  • Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.
  • Enda Enerji Holding A.Ş.
  • Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!
  • KOTON Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
  • DNYVA Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
  • Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
  • Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
  • Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
  • RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
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