Giriş Tarihi: 08.02.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
16:33
YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!
Yeni halka arz takvimi gündemde. Yatırımcıların yakından takip ettiği takvimde Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bor Şeker A.Ş. talep toplamaya başladı. Bu noktada ise gözler Sermaye piyasası Kurulu'na çevrildi. Yeni halka arz var mı sorusu SPK bülteni ile yanıt buluyor. Peki, Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? İşte, SPK onayındaki şirketler!