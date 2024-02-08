YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 📈 Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak? SPK onayındaki şirketler!

2024 yılının ilk halka arzı Şubat ayında gerçekleşti. Uzun süre halka arz bilgisi paylaşılmayan takvimde, yeni şirket isimleri duyurulmaya devam ediyor. SPK onayından geçen şirketler, takvim aracılığı ile yatırımcıların taleplerine sunuluyor. Peki, 9-15 Şubat yeni halka arz var mı, hangi şirketler talep toplayacak mı?