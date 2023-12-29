Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:34
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:34
YENİ KİMLİK VE EHLİYET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! Bakanlık açıkladı! 2024 ehliyet ve kimlik zamlı fiyatları ne zaman yansıyacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlardaki fiyatlar yeniden belirlendi. Yeni yıla sayılı günler kala birçok kişi kimliğini ve ehliyetini yenilemek için başvurularda bulunuyordu. 2024 yılı güncellenmemiş ehliyetler için son tarih olarak verilmişti. Resmî Gazetede bugün yayımlanan karar ile yeni kimlik ve ehliyet fiyatları sorgulanmaya başladı. Yeni kimlik ve ehliyet fiyatları belli oldu. Peki, 2024 ehliyet ve kimlik fiyatları ne kadar oldu, zam ne zaman yansıyacak?