YENİ KİMLİK VE EHLİYET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! Bakanlık açıkladı! 2024 ehliyet ve kimlik zamlı fiyatları ne zaman yansıyacak?

Kimlik ve ehliyete gelen zamla birlikte değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri de belirlendi. Birçok kişi randevularını almak için yeni zammın ne zaman uygulanacağını araştırıyor. İşte 2024 ehliyet ve kimlik fiyatları, değerli kağıtların zamlı fiyatları ve zammın ne zaman yansıyacağına dair detaylar…