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Haberler Fotohaber YENİ KİMLİK VE EHLİYET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! Bakanlık açıkladı! 2024 ehliyet ve kimlik zamlı fiyatları ne zaman yansıyacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:34

YENİ KİMLİK VE EHLİYET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! Bakanlık açıkladı! 2024 ehliyet ve kimlik zamlı fiyatları ne zaman yansıyacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlardaki fiyatlar yeniden belirlendi. Yeni yıla sayılı günler kala birçok kişi kimliğini ve ehliyetini yenilemek için başvurularda bulunuyordu. 2024 yılı güncellenmemiş ehliyetler için son tarih olarak verilmişti. Resmî Gazetede bugün yayımlanan karar ile yeni kimlik ve ehliyet fiyatları sorgulanmaya başladı. Yeni kimlik ve ehliyet fiyatları belli oldu. Peki, 2024 ehliyet ve kimlik fiyatları ne kadar oldu, zam ne zaman yansıyacak?

YENİ KİMLİK VE EHLİYET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! Bakanlık açıkladı! 2024 ehliyet ve kimlik zamlı fiyatları ne zaman yansıyacak?

Kimlik ve ehliyete gelen zamla birlikte değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri de belirlendi. Birçok kişi randevularını almak için yeni zammın ne zaman uygulanacağını araştırıyor. İşte 2024 ehliyet ve kimlik fiyatları, değerli kağıtların zamlı fiyatları ve zammın ne zaman yansıyacağına dair detaylar…

YENİ KİMLİK VE EHLİYET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! Bakanlık açıkladı! 2024 ehliyet ve kimlik zamlı fiyatları ne zaman yansıyacak?

KİMLİK YENİLEME GÜNCELLENDİ

2024 yılında değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğine göre kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 lira, değiştirme nedeniyle kimlik 130 lira, kayıp nedeniyle kimlik 260 lira oldu.

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YENİ KİMLİK VE EHLİYET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! Bakanlık açıkladı! 2024 ehliyet ve kimlik zamlı fiyatları ne zaman yansıyacak?

YENİ EHLİYET ÜCRETLERİ

2023 yılında B sınıfı ehliyetlerin harç ücretleri 2.489,90 TL olmuştu. Vakıf payı 145 TL, değerli kâğıt bedeli ise 624 liraydı. Yeni gelen zam ile birlikte Değerli kâğıt bedeli 990 TL olurken ehliyet ücretlerinde harç bedeli artmadı.

YENİ KİMLİK VE EHLİYET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! Bakanlık açıkladı! 2024 ehliyet ve kimlik zamlı fiyatları ne zaman yansıyacak?

DEĞERLİ KAĞITLARIN YENİ ÜCRET TARİFESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğine göre noter kağıtları 87 lira, beyanname 87 lira, protesto, vekaletname, resen senet 174 lira, pasaport 790 lira, ikamet izni 565 lira, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 lira, değiştirme nedeniyle kimlik 130 lira, kayıp nedeniyle kimlik 260 lira, aile cüzdanları 705 lira, sürücü belgeleri 990 lira, sürücü çalışma belgeleri 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma belgesi 565 lira, çalışma izni muafiyet belgesi 565 lira oldu.

YENİ KİMLİK VE EHLİYET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU! Bakanlık açıkladı! 2024 ehliyet ve kimlik zamlı fiyatları ne zaman yansıyacak?

ZAMLAR NE ZAMAN YANSIYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğine göre yeni ücret tarifelerinin yeni yıl ile birlikte uygulanması bekleniyor.

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