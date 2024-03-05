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Haberler Fotohaber Yerel seçime kaç gün kaldı? 2024 Belediye seçimleri için geri sayım başladı! YSK ile yerel seçim takvimi
Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 12:49

Yerel seçime kaç gün kaldı? 2024 Belediye seçimleri için geri sayım başladı! YSK ile yerel seçim takvimi

2024 Mahalli idareler Seçimi yani yerel seçimler için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ardından sırada belediye seçimleri yer alıyor. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimin, seçim sonuçlarıyla Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim takviminin belli olmasıyla birlikte, hangi partinin, kimi belediye başkan adayı olarak gösterdiği belli olurken bir yandan da seçim tarihi merak ediliyor. Peki; Türkiye yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? İşte, tüm merak edilenler…

Yerel seçime kaç gün kaldı? 2024 Belediye seçimleri için geri sayım başladı! YSK ile yerel seçim takvimi

5 yılda bir gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri bu sene gerçekleşecek. Binlerce vatandaş görevini yerine getirmek üzere sandık başında yer alacak. Seçime kısa bir süre kala geri sayım başladı. YSK'nın seçim takviminin belirlenmesiyle birlikte "yerel seçime kaç gün kaldı?" sorgulanmaya başladı. İşte 2024 Yerel seçim takvimi

Yerel seçime kaç gün kaldı? 2024 Belediye seçimleri için geri sayım başladı! YSK ile yerel seçim takvimi

YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler, 31 Mart 2024'te yapılacak. 2024 yerel seçimlerine 6 Mart 2024 Salı günü itibarıyla 25 gün kaldı. 25 gün sonra Türkiye sandıklara gidecek ve seçim sonuçlarıyla yerel yönetim belli olacak.

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Yerel seçime kaç gün kaldı? 2024 Belediye seçimleri için geri sayım başladı! YSK ile yerel seçim takvimi

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Yerel seçime kaç gün kaldı? 2024 Belediye seçimleri için geri sayım başladı! YSK ile yerel seçim takvimi

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.


Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

Yerel seçime kaç gün kaldı? 2024 Belediye seçimleri için geri sayım başladı! YSK ile yerel seçim takvimi

(BELEDİYE SEÇİMLERİ) YEREL SEÇİM KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen yerel seçimler, son olarak 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı. Bir sonraki Türkiye Yerel Seçimleri ise 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

Mahalli İdaraler Genel Seçimleri, her 5 yılda bir gerçekleşiyor. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belli oluyor.

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