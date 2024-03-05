Yerel seçime kaç gün kaldı? 2024 Belediye seçimleri için geri sayım başladı! YSK ile yerel seçim takvimi

Giriş Tarihi: 05.03.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
12:49
2024 Mahalli idareler Seçimi yani yerel seçimler için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ardından sırada belediye seçimleri yer alıyor. Her 5 yılda bir gerçekleşen seçimin, seçim sonuçlarıyla Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim takviminin belli olmasıyla birlikte, hangi partinin, kimi belediye başkan adayı olarak gösterdiği belli olurken bir yandan da seçim tarihi merak ediliyor. Peki; Türkiye yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? İşte, tüm merak edilenler…