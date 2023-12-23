YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ FİYATLARI! 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni yıla 1 hafta kala Milli Piyango biletleri hakkında son dakika araştırmaları yapılmaya başladı. 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş sonucunda büyük ikramiye sahibini bulacak. Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşına girerken her yıl çekiliş yapıp kazanan isim belli oluyor. Bu yıl büyük ikramiye 400 milyon lira olarak belirlendi. Zengin olma hayaliyle şansını deneyen vatandaşlar için Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar? 2024 çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları detaylarda…