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Haberler Fotohaber YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ FİYATLARI! 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.12.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 17:07

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ FİYATLARI! 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni yıla 1 hafta kala Milli Piyango biletleri hakkında son dakika araştırmaları yapılmaya başladı. 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş sonucunda büyük ikramiye sahibini bulacak. Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşına girerken her yıl çekiliş yapıp kazanan isim belli oluyor. Bu yıl büyük ikramiye 400 milyon lira olarak belirlendi. Zengin olma hayaliyle şansını deneyen vatandaşlar için Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar? 2024 çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları detaylarda…

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ FİYATLARI! 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni yılın en heyecanlı anlarından biri olan Milli Piyango çekilişi bu yılda büyük bir heyecanla bekleniyor.Bu sene de 31 Aralık gecesi yeni yıl için geri sayım başlayacak ve çekiliş gerçekleştirilecek. Artık sayılı günlerin kaldığı çekiliş öncesi bilet alacakların aklındaki soru "Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar?" oldu. 2024 çeyrek, yarım, tam Milli Piyango bilet fiyatları listesi

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ FİYATLARI! 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları:

Tam 400 TL

Yarım 200 TL

Çeyrek bilet 100 TL

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YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ FİYATLARI! 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dâhil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ FİYATLARI! 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ FİYATLARI! 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

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