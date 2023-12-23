YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ FİYATLARI! 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni yılın en heyecanlı anlarından biri olan Milli Piyango çekilişi bu yılda büyük bir heyecanla bekleniyor.Bu sene de 31 Aralık gecesi yeni yıl için geri sayım başlayacak ve çekiliş gerçekleştirilecek. Artık sayılı günlerin kaldığı çekiliş öncesi bilet alacakların aklındaki soru "Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar?" oldu. 2024 çeyrek, yarım, tam Milli Piyango bilet fiyatları listesi