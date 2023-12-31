Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, yarın da devam edecek mi? 31 Aralık İstanbul için kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İSTANBUL'DA YILBAŞINDA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2023-2024 yılbaşı tedbirleri çerçevesinde araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif cadde ve sokaklarla ilgili olarak;

Beyoğlu ilçesi (Kapama saati: 14.00)

İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yollar

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.