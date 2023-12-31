Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
17:11
Bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, yarın da devam edecek mi? 31 Aralık İstanbul için kapalı yollar ve alternatif güzergahlar
Yeni yıl heyecanı başladı. Yeni yılı dışarıda karşılayacak olan vatandaşlar bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak yakından takip ediyor. İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre 31 Aralık yılbaşı gecesi tedbir almak amacıyla, bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. 2024 kutlamları için sokağa çıkacak olan vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Peki, Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak?İşte 31 Aralık İstanbul kapalı yollar ve alternatif yollar...