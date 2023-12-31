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Giriş Tarihi: 31.12.2023 17:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 17:11

Bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, yarın da devam edecek mi? 31 Aralık İstanbul için kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Yeni yıl heyecanı başladı. Yeni yılı dışarıda karşılayacak olan vatandaşlar bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak yakından takip ediyor. İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre 31 Aralık yılbaşı gecesi tedbir almak amacıyla, bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. 2024 kutlamları için sokağa çıkacak olan vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Peki, Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak?İşte 31 Aralık İstanbul kapalı yollar ve alternatif yollar...

Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, yarın da devam edecek mi? 31 Aralık İstanbul için kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak? sorusu Valilik açıklaması ile yanıt buldu. İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı ilçelerde geçici olarak trafiğe kapatılacak cadde ve sokakları bildirerek, yola çıkacaklar için alternatif yol güzergahlarını da açıkladı. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte 31 Aralık 2023 İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, yarın da devam edecek mi? 31 Aralık İstanbul için kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İSTANBUL'DA YILBAŞINDA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2023-2024 yılbaşı tedbirleri çerçevesinde araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif cadde ve sokaklarla ilgili olarak;

Beyoğlu ilçesi (Kapama saati: 14.00)
İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yollar
Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

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Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, yarın da devam edecek mi? 31 Aralık İstanbul için kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Şişli ilçesi (Kapama saati: 14.00)
Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası. Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak.

Alternatif yollar
Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.

Beşiktaş ilçesi (Kapama saati: 14.00)
Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi istikametine yönlendirilecektir.

Alternatif yollar
Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak, Ahmet Adnan Saygun Caddesi.

Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, yarın da devam edecek mi? 31 Aralık İstanbul için kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Kadıköy ilçesi (Kapama saati: 18.00)

Osmanağa Mahallesi;

Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi

Bugün İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, yarın da devam edecek mi? 31 Aralık İstanbul için kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Kadıköy Caferağa Mahallesi;
General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi
Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Moda Caddesi kesişimi
Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Cemal Süreyya Sokak kesişimi
Mühürdar Caddesi - Damga Sokak kesişimi
Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi
Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü
İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

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