YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

YKS sınav yerleri sorgulama ÖSYM AİS aday işlemleri sisteminden gerçekleşecek. Sınava başvurularını tamamlayanlar belgelerine ulaşmak adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurularını takip ediyor. Öte yandan sınava yönelik hazırlıklar da devam ediyor. Peki; 2024 YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman yayımlanacak?