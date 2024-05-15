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Haberler Fotohaber YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 21:32

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar sınav merkezleri için araştırmalara hız kazandırdı. Üç adımdan oluşan üniversite sınavı sabah ve öğle oturumuyla tamamlanacak. TYT, AYT, YDT için merkezler belirlenecek. YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı kontrol ediliyor. Belgelerin sınavdan kaç gün önce adayların erişimine açılacağı merak konusu. Peki; 2024 YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

YKS sınav yerleri sorgulama ÖSYM AİS aday işlemleri sisteminden gerçekleşecek. Sınava başvurularını tamamlayanlar belgelerine ulaşmak adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurularını takip ediyor. Öte yandan sınava yönelik hazırlıklar da devam ediyor. Peki; 2024 YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman yayımlanacak?

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

YKS SINAVI NE ZAMAN 2024?

YKS 2024 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran günü gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran günü tamamlanacak.

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YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2024 YKS giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih henüz belli olmadı. Sınava geri sayım devam ederken giriş belgeleri bekleniyor.

Erişimin ardından belgelere T.C. ve ÖSYM Aday şifreleri ile erişilecek.

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversites sınavı sonuçları ise 17 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.

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