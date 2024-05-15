YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı: 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Giriş Tarihi: 15.05.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
21:32
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar sınav merkezleri için araştırmalara hız kazandırdı. Üç adımdan oluşan üniversite sınavı sabah ve öğle oturumuyla tamamlanacak. TYT, AYT, YDT için merkezler belirlenecek. YKS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM aday ekranı kontrol ediliyor. Belgelerin sınavdan kaç gün önce adayların erişimine açılacağı merak konusu. Peki; 2024 YKS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...