Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 09:13

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? TYT, AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu hafta sonu düzenlenecek üç oturumlu sınavın ardından başlayacak. Uzun bir süredir hayalini kurdukları üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca aday, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter dökecek. YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih süreci başlayacak. Peki; Üniversite sınavı 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? YKS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında!