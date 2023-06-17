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Haberler Fotohaber YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? TYT, AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 09:13

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? TYT, AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu hafta sonu düzenlenecek üç oturumlu sınavın ardından başlayacak. Uzun bir süredir hayalini kurdukları üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca aday, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter dökecek. YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercih süreci başlayacak. Peki; Üniversite sınavı 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? YKS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında!

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? TYT, AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlıyor. 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası milyonlarca aday YKS sınav sonuçları sorgulama işlemlerine başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, üniversite sınavı sonucu açıklanma tarihi belli oldu. Peki; 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi ile TYT, AYT ve YDT YKS sonuçları için güncel bilgiler.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? TYT, AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YKS NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VEKAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre üniversite sınavı olarak da bilinen YKS, üç oturum şeklinde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? TYT, AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? TYT, AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? TYT, AYT-YDT 2023 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?

2023 YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından SABAH'ta olacak. YKS soruları ve cevapları ile adaylar YKS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç sonra erişime açıyor.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda TYT sorularının Cumartesi günü sınavdan birkaç saat sonra, AYT ve YDT sorularının ise Pazar günü akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

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