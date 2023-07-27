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Haberler Fotohaber YKS 2023 TERCİH SÜRECİ BAŞLADI! YKS üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir? İşte tercih ekranı!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:58

YKS 2023 TERCİH SÜRECİ BAŞLADI! YKS üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir? İşte tercih ekranı!

YKS tercih maratonu bugün başlıyor! Binlerce üniversite adayı geçtiğimiz hafta öğrendikleri sonuçların ardından puanlarıyla işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. 13 günlük süreçte işlemlerini gerçekleştiren adaylar bu kez ise tercih sonuçları için geri sayıma geçecek. Bu noktada "YKS tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir?" gibi birçok soru gündemde. Bu noktada öğrencilere kılavuz etmesi adına üniversite taban puanları, kontenjanları gibi detayların yer aldığı ÖSYM YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. İşte ÖSYM AİS ile YKS tercih ekranı robotu ve kılavuzda yer alan tüm detaylar.

YKS 2023 TERCİH SÜRECİ BAŞLADI! YKS üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir? İşte tercih ekranı!

2023 YKS tercihleri bugün itibarıyla açılan tercih ekranı üzerinden gerçekleşecek. Bu sene üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan yer alacak. Bu kapsamda adaylar puanlarını da göz önünde bulundurarak YKS tercih robotu ile üniversitelere başvurularını gerçekleştirecek. ÖSYM kılavuzuna göre; adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Peki, YKS tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir? İşte YKS tercih ekranı robotu ile kılavuzda yer alan ve adayların bilmesi gereken tüm bu detaylar.

YKS 2023 TERCİH SÜRECİ BAŞLADI! YKS üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir? İşte tercih ekranı!

2023 YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2023-2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Buna göre, YKS tercihleri bugün başlıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 27 Temmuz 2023 Perşembe (bugün) başlıyor ve 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

13 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

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YKS 2023 TERCİH SÜRECİ BAŞLADI! YKS üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir? İşte tercih ekranı!

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2023 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2023 TERCİH SÜRECİ BAŞLADI! YKS üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir? İşte tercih ekranı!

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS 2023 TERCİH SÜRECİ BAŞLADI! YKS üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir? İşte tercih ekranı!

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.

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