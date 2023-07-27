Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:58

YKS 2023 TERCİH SÜRECİ BAŞLADI! YKS üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir? İşte tercih ekranı!

YKS tercih maratonu bugün başlıyor! Binlerce üniversite adayı geçtiğimiz hafta öğrendikleri sonuçların ardından puanlarıyla işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. 13 günlük süreçte işlemlerini gerçekleştiren adaylar bu kez ise tercih sonuçları için geri sayıma geçecek. Bu noktada "YKS tercihleri başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak, nasıl yapılır nelere dikkat edilir?" gibi birçok soru gündemde. Bu noktada öğrencilere kılavuz etmesi adına üniversite taban puanları, kontenjanları gibi detayların yer aldığı ÖSYM YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştı. İşte ÖSYM AİS ile YKS tercih ekranı robotu ve kılavuzda yer alan tüm detaylar.