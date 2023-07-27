YKS'de tercih süreci başladı! Tercihler nasıl yapılmalı? | Video

ÖSYM, YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları erişime açtı. Tercih süreci resmen başladı. Adaylar 28 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yapacak. Peki Üniversite tercih işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Adaylar nasıl tercih yapmalı? Merak edilenleri A Haber Kübra Bal’ın konuğu olan eğitim ve kariyer danışmanı İsmail Yolcu anlattı..