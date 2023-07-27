Video Yaşam YKS'de tercih süreci başladı! Tercihler nasıl yapılmalı? | Video
YKS'de tercih süreci başladı! Tercihler nasıl yapılmalı? | Video

YKS'de tercih süreci başladı! Tercihler nasıl yapılmalı? | Video

27.07.2023 | 15:51

ÖSYM, YKS tercih kılavuzu ve kontenjanları erişime açtı. Tercih süreci resmen başladı. Adaylar 28 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde tercihlerini yapacak. Peki Üniversite tercih işlemlerinde nelere dikkat edilmeli? Adaylar nasıl tercih yapmalı? Merak edilenleri A Haber Kübra Bal’ın konuğu olan eğitim ve kariyer danışmanı İsmail Yolcu anlattı..

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evin mutfağındaki maymun böyle yakalandı | Video 01:22
Evin mutfağındaki maymun böyle yakalandı | Video 27.07.2023 | 16:40
YKS’de tercih süreci başladı! Tercihler nasıl yapılmalı? | Video 04:18
YKS'de tercih süreci başladı! Tercihler nasıl yapılmalı? | Video 27.07.2023 | 15:51
Afyon Valisi Yiğitbaşı, Mehmetçik ile bir araya geldi | Video 00:35
Afyon Valisi Yiğitbaşı, Mehmetçik ile bir araya geldi | Video 27.07.2023 | 15:16
Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde yangın! | Video 01:01
Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın! | Video 27.07.2023 | 15:24
İzmir Dikili’de zabıta müdüründen esnafa yumruk | Video 00:36
İzmir Dikili’de zabıta müdüründen esnafa yumruk | Video 27.07.2023 | 14:39
Adıyaman’da terör operasyonu: PKK/KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un yeğeni gözaltına alındı | Video 00:41
Adıyaman'da terör operasyonu: PKK/KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un yeğeni gözaltına alındı | Video 27.07.2023 | 14:41
Elazığ’da otomobil apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı | Video 01:47
Elazığ’da otomobil apartman bahçesine uçtu: 3 yaralı | Video 27.07.2023 | 14:30
İplik deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 00:38
İplik deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 27.07.2023 | 14:30
İstanbul’da düzenlenen operasyonla 12 firari yakalandı | Video 00:29
İstanbul'da düzenlenen operasyonla 12 firari yakalandı | Video 27.07.2023 | 14:07
Niğde’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:07
Niğde'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 27.07.2023 | 13:26
2 yaşındaki çocuğu, Heimlich manevrasıyla hayata döndürdü | Video 03:04
2 yaşındaki çocuğu, Heimlich manevrasıyla hayata döndürdü | Video 27.07.2023 | 13:23
Gaziantep’te, cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı | Video 00:19
Gaziantep'te, cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı | Video 27.07.2023 | 13:33
Ataşehir’de hız kavgası: Satır ve bıçakla dükkan bastı! | Video 03:34
Ataşehir'de hız kavgası: Satır ve bıçakla dükkan bastı! | Video 27.07.2023 | 13:40
Fırtınadan dolayı kopan dev ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti | Video 01:01
Fırtınadan dolayı kopan dev ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti | Video 27.07.2023 | 13:28
’Param yok’ dedi yolda indirildi, taksiciye tokat attı! | Video 01:03
'Param yok' dedi yolda indirildi, taksiciye tokat attı! | Video 27.07.2023 | 11:57
İstanbul’da 8 ilçede terör operasyonu: 16 gözaltı | Video 00:56
İstanbul'da 8 ilçede terör operasyonu: 16 gözaltı | Video 27.07.2023 | 13:17
Nadir rastlanan bir tür olan Arap tavşanı Sivrihisar’da görüldü | Video 00:28
Nadir rastlanan bir tür olan Arap tavşanı Sivrihisar'da görüldü | Video 27.07.2023 | 12:18
İstanbul’da yaşanan sokak kavgaları kamerada: Sokaklar boks maçını aratmadı | Video 02:32
İstanbul’da yaşanan sokak kavgaları kamerada: Sokaklar boks maçını aratmadı | Video 27.07.2023 | 12:16
Kütahya’da feci kaza! Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı | Video 00:41
Kütahya'da feci kaza! Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı | Video 27.07.2023 | 11:48
Gaziantep’te vahşet! Uyuyan ağabeyini öldürdü | Video 01:04
Gaziantep'te vahşet! Uyuyan ağabeyini öldürdü | Video 27.07.2023 | 11:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA