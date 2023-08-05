YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Üniversite yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 yılı için araştırılıyor. Kılavuzda tercih işlemlerin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti. Ancak ÖSYM, üniversite tercih sonuçları için tarih vermemişti. TYT, AYT ve YDT puanlarına göre işlemlerini tamamlayan adaylar "YKS tercih sonuçları kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yıl üniversite kayıt dönemi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. Buna göre, YKS tercih sonuçları bu tarihten önce adayların erişimine açılmış olacak. Üniversite yerleştirme sonuçları 2023 ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden öğrenilecek. İşte konu hakkında detaylar…