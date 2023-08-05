YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Üniversite yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de!

YKS tercih maratonu tüm hızıyla devam ediyor. 27 Temmuz'da başlayan süreç, 8 Ağustos Salı günü sona erecek. Akabinde ise gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklandı duyurusuna çevrilecek. Üniversite eğitimi almak isteyen ve puanlarına uygun okulları listeleyerek başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada ise "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Kayıt işlemlerinin 22 Ağustos tarihinde başlayacağı biliniyor. Peki, YKS tercih sonuçları kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? İşte üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)…