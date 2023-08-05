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Haberler Fotohaber YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Üniversite yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 05.08.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 15:23

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Üniversite yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de!

YKS tercih maratonu tüm hızıyla devam ediyor. 27 Temmuz'da başlayan süreç, 8 Ağustos Salı günü sona erecek. Akabinde ise gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklandı duyurusuna çevrilecek. Üniversite eğitimi almak isteyen ve puanlarına uygun okulları listeleyerek başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Bu noktada ise "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Kayıt işlemlerinin 22 Ağustos tarihinde başlayacağı biliniyor. Peki, YKS tercih sonuçları kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? İşte üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)…

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 yılı için araştırılıyor. Kılavuzda tercih işlemlerin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti. Ancak ÖSYM, üniversite tercih sonuçları için tarih vermemişti. TYT, AYT ve YDT puanlarına göre işlemlerini tamamlayan adaylar "YKS tercih sonuçları kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yıl üniversite kayıt dönemi 22 Ağustos tarihinde başlayacak. Buna göre, YKS tercih sonuçları bu tarihten önce adayların erişimine açılmış olacak. Üniversite yerleştirme sonuçları 2023 ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden öğrenilecek. İşte konu hakkında detaylar…

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM bir bilgi paylaşmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2023 tarihinden sonra 1-2 hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi?

YKS TERCİH DÖNEMİ SONA ERİYOR!

TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş, sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılmıştı.

Sonuçların ardından ise YKS tercih maratonu başlamıştı. ÖSYM takvimine göre 27 Temmuz'da başlayan üniversite tercihleri, 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00'de başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.''

İşte, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

YKS TERCİH KILAVUZU PDF GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ile üniversite YKS tercih sonuçları kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi?

Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlaar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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