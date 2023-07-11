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Haberler Fotohaber YÖKDİL başvuru ekranı 2023 son dakika erişime açıldı! ÖSYM ile YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:34

YÖKDİL başvuru ekranı 2023 son dakika erişime açıldı! ÖSYM ile YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ne kadar?

YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2023 yılı için araştırılıyor. ÖSYM son dakika açıklaması ile başvuru kılavuzu yayınlanırken başvuru ekranı da erişime açıldı. Bu gelişme sonrası binlerce aday arama motorlarına yöneldi. YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. 2023 YÖKDİL başvuru ekranı, başvuru kılavuzu ve ücreti adaylar tarafından inceleniyor. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yabancı dil sınav puanı almak isteyen adaylar için düzenleniyor. İşte 2023 YÖKDİL başvuru ücreti, şartları ve ÖSYM AİS giriş ekranı!

YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Kılavuz yayında! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ne kadar?

YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2023 son dakika erişime açıldı. Yılda iki kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisi 27 Ağustos'ta yapılacak. Geri sayım devam ederken ÖSYM son dakika açıklaması ile başvuru işlemlerinin başladığını duyurdu. Binlerce aday, 2023 YÖKDİL başvuru kılavuzu, ücreti, başvuru şartları ve ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. Adayların alanındaki dil becerisini ölçmeye yarayan yabancı dil sınavı için başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen tüm detaylar…

YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Kılavuz yayında! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ne kadar?

SON DAKİKA: 2023 YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) bir son dakika duyurusu ile Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023 YÖKDİL/2) başvurularının başladığını duyurdu.

Böylece 2023 YÖKDİL başvuru ekranı da erişime açıldı. Başvuru için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

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YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Kılavuz yayında! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ne kadar?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''

YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Kılavuz yayında! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ne kadar?

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI!

YÖKDİL başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Sürece ilişkin detaylara aşağıdaki linkte yer alan kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

2023-YÖKDİL/2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2023 ÖSYM AİS: Kılavuz yayında! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, ücreti ne kadar?

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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