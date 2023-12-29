Yükselen Burç Hesaplama ve Bulma 2024: Yükselen Burç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Güneş burcu kadar önemli olan yükselen burcu, farkında olmasak da birçok özelliğimizde belirleyici oluyor. Yükselen burcunda ise tarihin yanı sıra doğum saati önemlidir. Her yeni yıl birçok burç ve yükselen burç için sürprizlerle dolu geliyor. 2024 burç yorumlarınız sizi yansıtmıyor olabilir bunun için yükselen burç yorumlarınızı da okumanız gerekebilir. İşte 2024 yükselen burç hesaplama ve bulma