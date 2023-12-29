Yükselen Burç Hesaplama ve Bulma 2024: Yükselen Burç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
14:00
Astrolojiye olan ilginin artmasıyla birlikte birçok kişi gelecek planlarına, yatırımlarına, hayatına alacağı kişilere doğum haritalarına bakarak burç ve yükselen burçlarının yorumlarını okuyarak karar veriyor. Karşımızdaki kişinin kişiliğini, davranışlarını ve hayata bakışını anlamamızda son derece etkili olduğu düşünülüyor fakat artık yalnızca asıl burcu bilmek yeterli olmuyor. Yükselen burcu da bilmek gerekiyor. Peki yükselen burç nedir, nasıl hesaplanır? 2024 yükselen burç hesaplama ve bulma