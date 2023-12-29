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Haberler Fotohaber Yükselen Burç Hesaplama ve Bulma 2024: Yükselen Burç Hesaplama Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 14:00

Yükselen Burç Hesaplama ve Bulma 2024: Yükselen Burç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Astrolojiye olan ilginin artmasıyla birlikte birçok kişi gelecek planlarına, yatırımlarına, hayatına alacağı kişilere doğum haritalarına bakarak burç ve yükselen burçlarının yorumlarını okuyarak karar veriyor. Karşımızdaki kişinin kişiliğini, davranışlarını ve hayata bakışını anlamamızda son derece etkili olduğu düşünülüyor fakat artık yalnızca asıl burcu bilmek yeterli olmuyor. Yükselen burcu da bilmek gerekiyor. Peki yükselen burç nedir, nasıl hesaplanır? 2024 yükselen burç hesaplama ve bulma

Yükselen Burç Hesaplama ve Bulma 2024: Yükselen Burç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Güneş burcu kadar önemli olan yükselen burcu, farkında olmasak da birçok özelliğimizde belirleyici oluyor. Yükselen burcunda ise tarihin yanı sıra doğum saati önemlidir. Her yeni yıl birçok burç ve yükselen burç için sürprizlerle dolu geliyor. 2024 burç yorumlarınız sizi yansıtmıyor olabilir bunun için yükselen burç yorumlarınızı da okumanız gerekebilir. İşte 2024 yükselen burç hesaplama ve bulma

Yükselen Burç Hesaplama ve Bulma 2024: Yükselen Burç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yükselen Burç Nedir?

Kişinin doğduğu anda Güneşin ilerlediği takım yıldızı Güneş burcunu yani esas burcunu belirler. Yükselen burç ise; doğdunuz anda doğu ufkunda yükselmekte olan burcunuzu temsil eder. Astrolojide yükselen burç; kişinin kendini görüşünü, algılamasını ve hissettiklerini anlatır. Olaylara karşı tutumunu, hayata bakışını ve yaşam enerjisini kullanımını açıklar.

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Yükselen Burç Hesaplama ve Bulma 2024: Yükselen Burç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yükselen Burç Hesaplama

Yükselişinizi belirlemek için doğum zamanınızı bilmeniz gerekir. Aynı zamanda doğum gününüz ve doğdunuz konum da gereklidir.

Güneş burcunuza bakarsanız bu durum yükselen hesaplamanızda size yardım edebilir. Güneş burcunuz (asıl burcunuz) doğum tarihiniz ve ayınız hesaplanarak bulunur.

Yükselen Burç Hesaplama ve Bulma 2024: Yükselen Burç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Akşam hava karmasına yakın ya da onu takip eden belli bir zamanda olan doğumlarda, iç burcun 180 derece karşısına gelen burç, bir öncesi veya bir sonrasındaki burç yükselen burç olacaktır. Gece yarısındaki doğumlarda ise yükselen burç, iç burçtan 3 veya 4 önceki burç olur. Doğum bilgilerinizi (gün/ay şeklinde doğum tarihi ve doğum saati) yükselen burç hesaplama tablosuna girerek yükselen burcunuzu öğrenebilir ve burcunuzla ilgili yorumları okuyabilirsiniz.

Yükselen Burç Hesaplama ve Bulma 2024: Yükselen Burç Hesaplama Nasıl Yapılır?

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