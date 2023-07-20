Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

YKS tercih maratonunda gündeme gelen bir konu da Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları oldu. Bu kapsamda eğitimlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde almak isteyenler geleceğini şekillendirecek olan bu seçim için taban puanları araştırmasına çıktı. Peki, 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümlerinin taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak? İşte taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları...
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|150+4
140+4
140+4
140+4
|154
144
144
144
|23.615
19.786
19.500
18.421
|490,89745
433,92106
494,08024
471,15176
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|38.374
32.391
32.800
28.737
|471,59316
414,30876
476,12440
452,53842
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|56.709
47.268
45.600
45.428
|449,86183
395,55321
460,28927
426,39620
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|86.958
81.130
80.600
101.529
|417,79336
359,69414
420,20894
359,01412
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|130.155
126.044
133.000
147.665
|380,12104
323,12327
368,88382
322,80933
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|133.711
114.912
120.000
157.072
|377,44469
331,16083
380,35808
316,96460
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|151.456
136.095
150.000
169.604
|365,06475
316,30260
356,16136
309,86204
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
30+1
—
—
|52
31
—
—
|192.599
233.225
—
—
|340,98020
268,78457
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|219.484
213.050
220.000
233.505
|328,15343
276,69887
315,01385
281,45106
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|15+1
15+1
15+1
15+1
|16
16
13
3
|226.428
282.040
Dolmadı
Dolmadı
|325,06261
252,85492
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
80+2
|12
45
72
82
|Dolmadı
Dolmadı
236.000
217.227
|Dolmadı
Dolmadı
307,55446
287,70060
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+
|31
31
31
31
|252.250
239.099
252.000
294.629
|314,50450
266,62935
300,94295
262,04234
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|282.278
299.290
—
—
|303,72896
248,03926
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
25+1
25+1
|9
6
4
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
60+2
60+2
|16
24
27
60
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
60+2
|28
13
19
24
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|347.793
384.350
369.000
340.577
|284,12764
219,92333
262,94602
250,59857
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|15+1
15+1
15+1
15+1
|16
4
16
16
|417.077
Dolmadı
426.000
452.436
|268,02002
Dolmadı
249,68805
228,34853
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
15
21
21
|433.373
Dolmadı
409.000
441.443
|264,75281
Dolmadı
253,46440
230,74496
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
17
41
41
|482.424
Dolmadı
444.000
446.363
|255,96863
Dolmadı
246,05185
229,72240
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
6
31
21
|499.304
Dolmadı
505.000
Dolmadı
|253,28512
Dolmadı
235,06707
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
20+1
|31
3
31
12
|595.168
Dolmadı
545.000
Dolmadı
|240,31283
Dolmadı
229,00406
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
7
41
36
|600.545
Dolmadı
519.000
Dolmadı
|239,68116
Dolmadı
232,84005
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
6
21
9
|624.539
Dolmadı
546.000
Dolmadı
|236,95253
Dolmadı
228,77766
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
—
|26
2
21
—
|642.829
Dolmadı
633.000
—
|234,97086
Dolmadı
218,08103
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
3
16
5
|696.748
Dolmadı
588.000
Dolmadı
|229,52988
Dolmadı
223,57401
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|15+1
15+1
15+1
15+1
|16
2
11
3
|727.699
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|226,65509
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
5
62
54
|728.159
Dolmadı
638.000
Dolmadı
|226,61306
Dolmadı
217,38870
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|22.651
21.106
19.000
21.295
|403,47145
370,05458
388,13749
375,12738
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|38.459
34.158
30.400
32.260
|359,93951
329,05652
348,84457
338,09736
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|111.403
99.555
107.000
125.202
|373,85820
320,48308
360,74930
336,32884
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|167.430
158.325
118.000
81.902
|352,92372
297,70798
356,15043
357,75122
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|176.972
158.419
118.000
109.913
|349,79503
297,68046
355,96948
343,19022
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|543.514
563.953
519.000
514.981
|282,18267
223,26374
258,65527
251,65953
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
|Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
35
—
—
|695.407
Dolmadı
—
—
|266,05074
Dolmadı
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Antropoloji
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
30+1
|21
8
8
5
|843.532
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|252,79541
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
35
72
72
|874.234
Dolmadı
794.000
629.613
|250,27475
Dolmadı
226,84745
238,91520
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
11
41
41
|879.152
Dolmadı
825.000
787.804
|249,88014
Dolmadı
224,12200
220,95895
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
35
72
72
|909.019
Dolmadı
769.000
700.167
|247,47486
Dolmadı
229,21707
231,96992
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
11
52
52
|972.173
Dolmadı
878.000
789.803
|242,56308
Dolmadı
219,63326
220,53579
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
25+1
|21
2
17
10
|980.078
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|241,97620
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|31
6
30
19
|1.050.571
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|236,74957
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
7
41
41
|1.052.989
Dolmadı
793.000
811.338
|236,56998
Dolmadı
226,97294
211,18833
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
4
41
41
|1.063.050
Dolmadı
888.000
812.425
|235,84189
Dolmadı
218,77674
210,35139
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş İşletme Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
30+1
|21
3
20
8
|1.220.369
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|224,72919
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|25+1
25+1
30+1
30+1
|26
3
17
12
|1.245.283
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|223,01201
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|19.602
18.857
19.600
19.474
|403,72198
358,36999
387,56066
393,47860
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|37.083
19.314
17.600
20.782
|386,50211
357,72978
390,62313
391,80059
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|64.258
56.630
50.700
54.991
|369,30985
325,03755
358,25322
363,83063
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|77.048
56.504
55.200
75.344
|363,10567
325,11711
355,39794
353,24720
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|91.755
114.832
—
—
|356,94105
299,67985
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|96.972
83.343
81.100
99.050
|354,95097
311,72427
341,47657
343,35642
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|190+5
190+5
210+6
220+6
|195
195
216
226
|214.933
146.274
108.000
107.489
|323,15282
289,92661
330,29281
340,21922
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|252.877
283.322
220.000
209.200
|315,92270
260,38704
298,80977
312,15392
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|310.627
357.037
302.000
264.391
|306,38949
248,86772
282,32672
300,84743
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|443.523
451.089
443.000
333.750
|288,20782
236,30324
258,79572
288,44641
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|489.388
544.478
465.000
365.476
|282,70868
220,88023
255,56825
283,29202
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|793.818
492.218
—
—
|252,22893
230,91521
—
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
19
41
41
|821.004
Dolmadı
635.000
588.998
|249,79837
Dolmadı
232,24729
252,35352
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
26
82
82
|977.711
Dolmadı
767.000
623.960
|236,10312
Dolmadı
215,96808
248,09327
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|358,80133
301,19199
|347.367
352.662
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|355,18259
309,26056
|366.068
310.623
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|337,68212
289,46162
|471.732
425.293
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|334,27302
284,01203
|495.317
463.888
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|24+1
—
|25
—
|333,00416
—
|504.392
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|325,64735
275,57739
|559.752
531.103
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|321,72062
262,66421
|591.785
652.114
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|317,35624
275,08738
|629.413
535.283
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Diyaliz
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|316,49989
269,42454
|637.235
585.996
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Radyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|312,53130
261,65096
|673.644
662.675
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|311,85604
259,71811
|680.025
683.047
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|304,78706
252,93385
|750.046
759.261
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|304,53739
261,44394
|752.667
664.789
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Özalp Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|301,43362
257,46993
|785.394
707.532
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|291,97719
244,76872
|891.138
855.939
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muradiye Meslek Yüksekokulu
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|287,03257
230,83424
|951.029
1.020.676
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|283,88218
237,96031
|991.080
935.235
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|283,44215
237,31079
|996.917
942.797
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|282,63004
242,34391
|1.007.314
884.429
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muradiye Meslek Yüksekokulu
|Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|282,36086
236,30485
|1.010.812
954.774
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|277,71293
238,57617
|1.073.085
928.157
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|276,85867
219,64077
|1.084.938
1.168.280
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Başkale Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|275,15935
210,75895
|1.108.475
1.290.058
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|273,71887
221,95357
|1.128.997
1.137.055
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|271,55345
215,14358
|1.160.322
1.228.411
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|270,70080
237,81755
|1.172.812
936.905
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|266,62665
226,23970
|1.234.208
1.079.610
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muradiye Meslek Yüksekokulu
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
—
|31
—
|262,36359
—
|1.300.978
—
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|262,03502
212,62596
|1.306.191
1.263.419
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|261,12572
211,21001
|1.320.963
1.283.492
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|259,31702
209,82019
|1.350.707
1.303.806
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|257,97502
206,79240
|1.373.067
1.349.062
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|256,62657
210,58682
|1.395.849
1.292.634
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|256,18687
200,01320
|1.403.469
1.453.112
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|255,91861
200,29208
|1.407.990
1.448.788
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|255,09821
200,97316
|1.422.172
1.438.363
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|252,62516
198,18192
|1.465.444
1.480.933
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|252,09559
203,14583
|1.474.922
1.404.883
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
24
|250,16806
Dolmadı
|1.509.690
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Özalp Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|248,57317
184,81152
|1.538.988
1.610.464
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|248,46432
195,43880
|248,46432
195,43880
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Başkale Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
34
|247,48686
Dolmadı
|1.559.212
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
20
|244,36653
Dolmadı
|1.619.090
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu
|Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
31
|242,72292
Dolmadı
|1.651.250
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muradiye Meslek Yüksekokulu
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
20
|242,56299
Dolmadı
|1.654.400
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|240,44519
190,89834
|1.696.477
1.573.395
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muradiye Meslek Yüksekokulu
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
11
|237,31168
Dolmadı
|1.761.244
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu
|Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
3
|233,75134
Dolmadı
|1.837.464
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
11
|232,33992
Dolmadı
|1.868.387
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Özalp Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
4
|229,95184
Dolmadı
|1.921.939
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
10
|229,77258
Dolmadı
|1.926.080
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
22
|229,56715
Dolmadı
|1.930.872
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Başkale Meslek Yüksekokulu
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
9
|229,54158
Dolmadı
|1.931.463
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
22
|228,75391
Dolmadı
|1.949.613
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Özalp Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
7
|227,95219
Dolmadı
|1.968.434
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
35
|227,68964
Dolmadı
|1.974.407
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu
|Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
9
|227,23428
Dolmadı
|1.985.041
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
5
|226,75623
Dolmadı
|1.996.396
Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
4
|225,10178
Dolmadı
|2.035.802
Dolmadı