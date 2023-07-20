Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları için araştırmalar başladı. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen adaylar bu okula ilişkin detayları merak ediyor. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuştur. Bu okulu tercih etmek isteyenler "2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları listesi ve detaylar.