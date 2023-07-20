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Haberler Fotohaber Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 20.07.2023 01:07 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 01:10

Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

YKS tercih maratonunda gündeme gelen bir konu da Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları oldu. Bu kapsamda eğitimlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde almak isteyenler geleceğini şekillendirecek olan bu seçim için taban puanları araştırmasına çıktı. Peki, 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümlerinin taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak? İşte taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları...

Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları için araştırmalar başladı. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen adaylar bu okula ilişkin detayları merak ediyor. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuştur. Bu okulu tercih etmek isteyenler "2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları listesi ve detaylar.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 150+4
140+4
140+4
140+4		 154
144
144
144		 23.615
19.786
19.500
18.421		 490,89745
433,92106
494,08024
471,15176
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 38.374
32.391
32.800
28.737		 471,59316
414,30876
476,12440
452,53842
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 56.709
47.268
45.600
45.428		 449,86183
395,55321
460,28927
426,39620
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 86.958
81.130
80.600
101.529		 417,79336
359,69414
420,20894
359,01412
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 130.155
126.044
133.000
147.665		 380,12104
323,12327
368,88382
322,80933
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 133.711
114.912
120.000
157.072		 377,44469
331,16083
380,35808
316,96460
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 151.456
136.095
150.000
169.604		 365,06475
316,30260
356,16136
309,86204
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
30+1

 52
31

 192.599
233.225

 340,98020
268,78457
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 219.484
213.050
220.000
233.505		 328,15343
276,69887
315,01385
281,45106
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 15+1
15+1
15+1
15+1		 16
16
13
3		 226.428
282.040
Dolmadı
Dolmadı		 325,06261
252,85492
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
80+2		 12
45
72
82		 Dolmadı
Dolmadı
236.000
217.227		 Dolmadı
Dolmadı
307,55446
287,70060
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+		 31
31
31
31		 252.250
239.099
252.000
294.629		 314,50450
266,62935
300,94295
262,04234
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
40+1

 52
41

 282.278
299.290

 303,72896
248,03926
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
25+1
25+1		 9
6
4
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
60+2
60+2		 16
24
27
60		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
60+2		 28
13
19
24		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 347.793
384.350
369.000
340.577		 284,12764
219,92333
262,94602
250,59857
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 15+1
15+1
15+1
15+1		 16
4
16
16		 417.077
Dolmadı
426.000
452.436		 268,02002
Dolmadı
249,68805
228,34853
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
15
21
21		 433.373
Dolmadı
409.000
441.443		 264,75281
Dolmadı
253,46440
230,74496
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
17
41
41		 482.424
Dolmadı
444.000
446.363		 255,96863
Dolmadı
246,05185
229,72240
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
6
31
21		 499.304
Dolmadı
505.000
Dolmadı		 253,28512
Dolmadı
235,06707
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
20+1		 31
3
31
12		 595.168
Dolmadı
545.000
Dolmadı		 240,31283
Dolmadı
229,00406
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
7
41
36		 600.545
Dolmadı
519.000
Dolmadı		 239,68116
Dolmadı
232,84005
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
6
21
9		 624.539
Dolmadı
546.000
Dolmadı		 236,95253
Dolmadı
228,77766
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
 26
2
21
 642.829
Dolmadı
633.000
 234,97086
Dolmadı
218,08103
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21
3
16
5		 696.748
Dolmadı
588.000
Dolmadı		 229,52988
Dolmadı
223,57401
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 15+1
15+1
15+1
15+1		 16
2
11
3		 727.699
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 226,65509
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
5
62
54		 728.159
Dolmadı
638.000
Dolmadı		 226,61306
Dolmadı
217,38870
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 22.651
21.106
19.000
21.295		 403,47145
370,05458
388,13749
375,12738
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 38.459
34.158
30.400
32.260		 359,93951
329,05652
348,84457
338,09736
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 111.403
99.555
107.000
125.202		 373,85820
320,48308
360,74930
336,32884
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 167.430
158.325
118.000
81.902		 352,92372
297,70798
356,15043
357,75122
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 176.972
158.419
118.000
109.913		 349,79503
297,68046
355,96948
343,19022
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 543.514
563.953
519.000
514.981		 282,18267
223,26374
258,65527
251,65953
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu		 Spor Yöneticiliği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1

 41
35

 695.407
Dolmadı

 266,05074
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Antropoloji
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
30+1		 21
8
8
5		 843.532
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 252,79541
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
35
72
72		 874.234
Dolmadı
794.000
629.613		 250,27475
Dolmadı
226,84745
238,91520
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
11
41
41		 879.152
Dolmadı
825.000
787.804		 249,88014
Dolmadı
224,12200
220,95895
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
35
72
72		 909.019
Dolmadı
769.000
700.167		 247,47486
Dolmadı
229,21707
231,96992
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
11
52
52		 972.173
Dolmadı
878.000
789.803		 242,56308
Dolmadı
219,63326
220,53579
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
25+1		 21
2
17
10		 980.078
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 241,97620
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 31
6
30
19		 1.050.571
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 236,74957
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
7
41
41		 1.052.989
Dolmadı
793.000
811.338		 236,56998
Dolmadı
226,97294
211,18833
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
4
41
41		 1.063.050
Dolmadı
888.000
812.425		 235,84189
Dolmadı
218,77674
210,35139
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş İşletme Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
30+1		 21
3
20
8		 1.220.369
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 224,72919
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 25+1
25+1
30+1
30+1		 26
3
17
12		 1.245.283
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 223,01201
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 19.602
18.857
19.600
19.474		 403,72198
358,36999
387,56066
393,47860
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 37.083
19.314
17.600
20.782		 386,50211
357,72978
390,62313
391,80059
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 64.258
56.630
50.700
54.991		 369,30985
325,03755
358,25322
363,83063
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 77.048
56.504
55.200
75.344		 363,10567
325,11711
355,39794
353,24720
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 91.755
114.832

 356,94105
299,67985
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 96.972
83.343
81.100
99.050		 354,95097
311,72427
341,47657
343,35642
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 190+5
190+5
210+6
220+6		 195
195
216
226		 214.933
146.274
108.000
107.489		 323,15282
289,92661
330,29281
340,21922
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 252.877
283.322
220.000
209.200		 315,92270
260,38704
298,80977
312,15392
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 310.627
357.037
302.000
264.391		 306,38949
248,86772
282,32672
300,84743
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 443.523
451.089
443.000
333.750		 288,20782
236,30324
258,79572
288,44641
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 489.388
544.478
465.000
365.476		 282,70868
220,88023
255,56825
283,29202
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 793.818
492.218

 252,22893
230,91521
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
19
41
41		 821.004
Dolmadı
635.000
588.998		 249,79837
Dolmadı
232,24729
252,35352
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
26
82
82		 977.711
Dolmadı
767.000
623.960		 236,10312
Dolmadı
215,96808
248,09327
Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı
Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 358,80133
301,19199		 347.367
352.662
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 355,18259
309,26056		 366.068
310.623
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 337,68212
289,46162		 471.732
425.293
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 334,27302
284,01203		 495.317
463.888
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 24+1
 25
 333,00416
 504.392
Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 325,64735
275,57739		 559.752
531.103
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 321,72062
262,66421		 591.785
652.114
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 317,35624
275,08738		 629.413
535.283
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diyaliz
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 316,49989
269,42454		 637.235
585.996
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Radyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 312,53130
261,65096		 673.644
662.675
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 311,85604
259,71811		 680.025
683.047
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 304,78706
252,93385		 750.046
759.261
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 304,53739
261,44394		 752.667
664.789
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Özalp Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 301,43362
257,46993		 785.394
707.532
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 291,97719
244,76872		 891.138
855.939
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muradiye Meslek Yüksekokulu		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 287,03257
230,83424		 951.029
1.020.676
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 283,88218
237,96031		 991.080
935.235
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 283,44215
237,31079		 996.917
942.797
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 282,63004
242,34391		 1.007.314
884.429
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muradiye Meslek Yüksekokulu		 Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 282,36086
236,30485		 1.010.812
954.774
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 277,71293
238,57617		 1.073.085
928.157
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 276,85867
219,64077		 1.084.938
1.168.280
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Başkale Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 275,15935
210,75895		 1.108.475
1.290.058
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 273,71887
221,95357		 1.128.997
1.137.055
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Turist Rehberliği
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 271,55345
215,14358		 1.160.322
1.228.411
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 270,70080
237,81755		 1.172.812
936.905
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 266,62665
226,23970		 1.234.208
1.079.610
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muradiye Meslek Yüksekokulu		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
 31
 262,36359
 1.300.978
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 262,03502
212,62596		 1.306.191
1.263.419
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 261,12572
211,21001		 1.320.963
1.283.492
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 259,31702
209,82019		 1.350.707
1.303.806
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 257,97502
206,79240		 1.373.067
1.349.062
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 256,62657
210,58682		 1.395.849
1.292.634
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 256,18687
200,01320		 1.403.469
1.453.112
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 255,91861
200,29208		 1.407.990
1.448.788
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 255,09821
200,97316		 1.422.172
1.438.363
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 252,62516
198,18192		 1.465.444
1.480.933
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 252,09559
203,14583		 1.474.922
1.404.883
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
24		 250,16806
Dolmadı		 1.509.690
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Özalp Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 248,57317
184,81152		 1.538.988
1.610.464
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 248,46432
195,43880		 248,46432
195,43880
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Başkale Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
34		 247,48686
Dolmadı		 1.559.212
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
20		 244,36653
Dolmadı		 1.619.090
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Meslek Yüksekokulu		 Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
31		 242,72292
Dolmadı		 1.651.250
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muradiye Meslek Yüksekokulu		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
20		 242,56299
Dolmadı		 1.654.400
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 240,44519
190,89834		 1.696.477
1.573.395
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Muradiye Meslek Yüksekokulu		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
11		 237,31168
Dolmadı		 1.761.244
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu		 Geleneksel El Sanatları
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
3		 233,75134
Dolmadı		 1.837.464
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
11		 232,33992
Dolmadı		 1.868.387
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Özalp Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
4		 229,95184
Dolmadı		 1.921.939
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
10		 229,77258
Dolmadı		 1.926.080
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
22		 229,56715
Dolmadı		 1.930.872
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Başkale Meslek Yüksekokulu		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
9		 229,54158
Dolmadı		 1.931.463
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
22		 228,75391
Dolmadı		 1.949.613
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Özalp Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
7		 227,95219
Dolmadı		 1.968.434
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
35		 227,68964
Dolmadı		 1.974.407
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu		 Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
9		 227,23428
Dolmadı		 1.985.041
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gevaş Meslek Yüksekokulu		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
5		 226,75623
Dolmadı		 1.996.396
Dolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Erciş Meslek Yüksekokulu		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
4		 225,10178
Dolmadı		 2.035.802
Dolmadı
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