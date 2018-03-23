Bugün Cuma namazı saat kaçta? - İstanbul Ankara ve il il Cuma ezanı saatleri - vakitleri burada

Bugün Cuma namazı saat kaçta? - İstanbulAnkara ve il il Cuma ezanı saatleri - vakitleri burada
Müslüman alemi Regaip Kandili'nin ardından şimdi de Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş ''Cuma namazı saat kaçta'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için Cuma ezanı saatleri sayfamızdan tüm vakitleri görüntüleyebilirsiniz. Peki bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul ezan saatleri...
Giriş Tarihi: 23.03.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 10:12
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Bugün Cuma namazı saat kaçta? - İstanbulAnkara ve il il Cuma ezanı saatleri - vakitleri burada
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Bugün Cuma namazı saat kaçta? - İstanbulAnkara ve il il Cuma ezanı saatleri - vakitleri burada