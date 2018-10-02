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lerde belirtileri

Giriş Tarihi: 02.10.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 11:03
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lerde belirtileri
Bebeklerde diş çıkarma belirtileri

lerde süreci doğal bir süreç olmasının yanında oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Bebeklerde dişler kalıcı ve daimi olmak üzere iki grupta incelenir. Daimi olacak dişlerin de sağlıklı olabilmesi için diş çıkarma sürecinde bir takım noktalara dikkat edilmelidir. Bebeğinizin diş çıkarma sürecine girdiğini düşünüyorsanız ve bebeklerde diş çıkarma belirtileri ne zaman başlar, bebeklerde diş çıkarma ağrısına ne iyi gelir gibi ebeynler tarafından merak edilen soruların cevapları.

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lerde belirtileri
Bebeklerde diş çıkarma belirtileri

Dişler süt ve daimi ( kalıcı) dişler olmak üzere iki grupta incelenir. İlk süt dişleri genellikle 6. aydan itibaren sürmeye (çıkmaya) başlar. Bu dönem 36.ayda tamamlanır. Bu süreç tamamlandığında ağızda üst çenede 10, alt çenede 10 olmak üzere 20 tane süt dişi bulunur.

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lerde belirtileri
Bebeklerde diş çıkarma belirtileri

İlk kalıcı diş 6 yaş dişi olarak bilinen birinci büyük azı dişidir.Bu dişler her iki çenede son süt dişinin hemen arkasında çıkarlar. Kalıcı dişlerin çıkma süreci, 3. büyük azılar(20 yaş dişleri ) hariç 12 yaş civarında tamamlanır. Süt dişlerinin çıkma zamanı ırksal, etnik ve kalıtsal özelliklere göre değişkenlik gösterir.

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lerde belirtileri
Bebeklerde diş çıkarma belirtileri

lerde 3 aylıkken başlayabileceği gibi bu süreç 14-16. aya kadar uzayabilir. Erken ya da geç çıkarılan süt dişlerinin çürüğe yatkınlığı ya da başka problemleri beraberinde getirmesi gibi endişelenecek bir durum söz konusu değildir. Bebeklerin gelişimleri sırasında yürüme, konuşma zamanları nasıl farklılık gösteriyorsa, diş çıkarma zamanlarının farklılık göstermesi de normaldir.

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lerde belirtileri
Bebeklerde diş çıkarma belirtileri

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

sırasında yaşanan belirtiler ve huzursuzluklar ten bebeğe farklılık göstermekle birlikte, aynı bebekte dişten dişe de farklılık gösterebilir. Diş çıkarken görülen belirtiler ve huzursuzluklar, diş çıkmasından 1 hafta öncesinde başlar, dişin diş etini aşmasıyla ve ağız içinde kendini göstermesiyle son bulur.

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lerde belirtileri
Bebeklerde diş çıkarma belirtileri

Dişin çıkacağı bölgedeki diş eti kızarık ve şiştir. Diş çıkarken, diş etine baskı uyguladığı için bölgesel ağrı hissi ve bununla birlikte gelen huzursuzluk, ağlama, kulağı kaşıma ve çekiştirme, beslenme ve uyku düzeninde bozulmalar, beslenmeye karşı isteksizlik ve kilo kaybı görülebilir. Dişetlerindeki kaşınma sebebiyle diş çıkaran bir , eline ne geçirirse ağzına götürüp ısırmak isteyecektir.Ağız salyasındaki artış belirtilerinin en önemlisidir. Salya artışı nedeniyle özellikle çene ve ağız çevresinde tahriş (kızarıklık) meydana gelebilir. Bu dönemde bebeğin yüzü temiz ve yumuşak bir bezle silinmeli, cildi uygun bir nemlendirici kremle nemlendirilmelidir.Tükürük salgısının artması bağırsak hareketlerini artırıp hafif ishale neden olabilir.Diş çıkarma döneminde görülen ishal üç günden uzun sürmez. Yine artan salyanın boğazda birikmesiyle ara ara öksürük görülebilir.

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lerde belirtileri
Bebeklerde diş çıkarma belirtileri

Ateşlenme her ne kadar belirtilerinden biri olsa da bazen aynı zamana denk gelmiş farklı hastalıkların habercisi de olabilir. ler diş çıkarma dönemlerinde hastalıklara daha yatkın olurlar ve iyileşmeleri de daha sorunlu olabilir.Bunu da göz önünde bulundurarak yakın ateş takibi yapılmalıdır. 37-38,5 derece arasında seyreden ateş diş çıkarma belirtisi olabilir ancak 38,5 dereceyi aşan veya uzun süre devam eden yüksek ateş, ishal, huzursuzluk ve iştahsızlık gibi belirtiler ihmal edilmemeli mutlaka çocuk doktoruna başvurulmalıdır.

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