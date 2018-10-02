Bebeklerde diş çıkarma belirtileri

Dişin çıkacağı bölgedeki diş eti kızarık ve şiştir. Diş çıkarken, diş etine baskı uyguladığı için bölgesel ağrı hissi ve bununla birlikte gelen huzursuzluk, ağlama, kulağı kaşıma ve çekiştirme, beslenme ve uyku düzeninde bozulmalar, beslenmeye karşı isteksizlik ve kilo kaybı görülebilir. Dişetlerindeki kaşınma sebebiyle diş çıkaran bir bebek, eline ne geçirirse ağzına götürüp ısırmak isteyecektir.Ağız salyasındaki artış diş çıkarma belirtilerinin en önemlisidir. Salya artışı nedeniyle özellikle çene ve ağız çevresinde tahriş (kızarıklık) meydana gelebilir. Bu dönemde bebeğin yüzü temiz ve yumuşak bir bezle silinmeli, cildi uygun bir nemlendirici kremle nemlendirilmelidir.Tükürük salgısının artması bağırsak hareketlerini artırıp hafif ishale neden olabilir.Diş çıkarma döneminde görülen ishal üç günden uzun sürmez. Yine artan salyanın boğazda birikmesiyle ara ara öksürük görülebilir.