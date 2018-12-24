Çocuklarda en fazla görülen hastalıklar bakın neler?

ZATÜRRE
Hastalanan çocukta; ateş, titreme, üşüme, terleme, öksürük, balgam, göğüs/sırt ağrısı, hızlı nefes alıp verme, göğüs duvarında içe çekilmeler, kusma, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bebekte emmeyi reddetme gibi belirtiler görülür. Akciğerde bulunan hava kesecikleri iltihaplı olduğundan, oksijen alışverişi düşer, bu yüzden hastanın genel durumu daha kolay bozulur. Zatürre, kronik hastalığı olanlarda, küçük çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır bir şekilde geçirilir. Virüsler ve bakteriler, hastalığa sebep olabilir. Ateş 39'un üzerinde seyreder. Öksürük ve balgam en önemli bulgularıdır. Bakterilerin yol açtığı zatürre tiplerinde tedavi antibiyotikle yapılır. Ayrıca bol sıvı alımını sağlamak iyileşmeye, balgamın atılmasına yardımcı olur. Önlemek için; bebekleri ilk altı ay anne sütü ile beslemek, çocukların el ve yüzlerini sabunla yıkamak, evleri düzenli olarak havalandırarak tozdan arındırılmasını sağlamak ve çocukları dengeli besleyerek vücut direncini sağlam tutmak gerekir. Ayrıca bu hastalığı engellemek için 'Konjuge Pnömokok' aşısı rutin aşılama takvimi içinde uygulanmaktadır.