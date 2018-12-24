Çocuklarda en fazla görülen hastalıklar bakın neler?

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENFEKSİYONLARI

Gastroenterit: Bulantı, kusma, ishal ve karında rahatsızlık oluşur. İshal veya dizanteri (karın ağrısı, kramp, kanlı mukuslu ishal) şeklinde olabilir

Rotavirus: Eylül-Nisan ayları arasında çocuk ve yaşlılarda görülür. Ülkemizde kış aylarında sıklaşır. Ateş, kusma, bulantı ve sıvı kaybı ile hastaneye yatış olabilir. Rota virüs çok bulaşıcıdır, suyun klorlanmasıyla da ölmez. Mikrop bulaşmış su veya gıdayla, mikrobu taşıyan eller yoluyla vücuda alınır. Yuva gibi kalabalık ortamlarda, özellikle çocuklar tuvaletten sonra ve yemekten önce ellerini yıkamayı unuttuklarında kolayca yayılır. O kadar bulaşıcıdır ki, genel hijyen koşulları ne kadar iyi de olsa, hemen her çocuk 5 yaşını doldurmadan rota virüs ishali geçirmiş olmaktadır. Özellikle 2 yaş altı küçük çocuklar etkilenir. Erişkinde ise, daha hafif seyreder. Bebeklere 3. ve 5. aylarında ağızdan damlatılarak kolayca uygulanan aşının yapılması, büyük oranda koruyucudur.