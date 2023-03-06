3. Dünya Savaşı nasıl başlayacak? Teker teker yazdılar: İngiltere’den akılalmaz hazırlık!

Bir yılı aşkın süredir devam eden Rusya Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle, son zamanlarda sık sık dile getirilen bir korku var: Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcının çok yakında olduğu. Rusya'nın Ukrayna'ya ve kendisine tehdit unsuru oluşturan Batılı devletlere karşı nükleer silah kullanacağına yönelik mesajlarının yanı sıra bir diğer süper güç olarak nitelendirilen Çin'in de yeni bir dünya savaşına hazırlık yaptığı söylentileri giderek yayılıyor.