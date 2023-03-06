3. Dünya Savaşı nasıl başlayacak? Teker teker yazdılar: İngiltere’den akılalmaz hazırlık!

Son yıllarda artan savaşlar, 3. Dünya Savaşı'nın çok yakında başlayabileceğine ilişkin endişeleri tırmandırdı. Özellikle Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından nükleer saldırı ihtimalleri giderek daha çok diler getirilir oldu. Peki 3. Dünya Savaşı nerede, nasıl başlayacak? İngiliz Savunma Bakanlığı dikkat çeken bir projeye imza attı. Projenin kendilerine, olası bir dünya savaşında stratejik üstünlük sağlayacağını söyleyen İngiliz Bakanlık, savaş hazırlığı için bilimkurgu yazarlarıyla ortaklığa imza attı. İşte "çılgın proje"de tüm detaylar…