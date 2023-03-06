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Haberler Galeri 3. Dünya Savaşı nasıl başlayacak? Teker teker yazdılar: İngiltere’den akılalmaz hazırlık!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 10:29

3. Dünya Savaşı nasıl başlayacak? Teker teker yazdılar: İngiltere’den akılalmaz hazırlık!

Son yıllarda artan savaşlar, 3. Dünya Savaşı'nın çok yakında başlayabileceğine ilişkin endişeleri tırmandırdı. Özellikle Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından nükleer saldırı ihtimalleri giderek daha çok diler getirilir oldu. Peki 3. Dünya Savaşı nerede, nasıl başlayacak? İngiliz Savunma Bakanlığı dikkat çeken bir projeye imza attı. Projenin kendilerine, olası bir dünya savaşında stratejik üstünlük sağlayacağını söyleyen İngiliz Bakanlık, savaş hazırlığı için bilimkurgu yazarlarıyla ortaklığa imza attı. İşte "çılgın proje"de tüm detaylar…

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3. Dünya Savaşı nasıl başlayacak? Teker teker yazdılar: İngiltere’den akılalmaz hazırlık!

Bir yılı aşkın süredir devam eden Rusya Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle, son zamanlarda sık sık dile getirilen bir korku var: Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcının çok yakında olduğu. Rusya'nın Ukrayna'ya ve kendisine tehdit unsuru oluşturan Batılı devletlere karşı nükleer silah kullanacağına yönelik mesajlarının yanı sıra bir diğer süper güç olarak nitelendirilen Çin'in de yeni bir dünya savaşına hazırlık yaptığı söylentileri giderek yayılıyor.

3. Dünya Savaşı nasıl başlayacak? Teker teker yazdılar: İngiltere’den akılalmaz hazırlık!

Küresel ölçekteki gerilimlerin yanı sıra bölgesel çatışmaların da giderek arttığı son yıllarda yeni bir dünya savaşına karşı hazırlıklar –üstü kapalı da olsa- devam ediyor.

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3. Dünya Savaşı nasıl başlayacak? Teker teker yazdılar: İngiltere’den akılalmaz hazırlık!

Olası bir 3. Dünya Savaşı'nın nerede ve nasıl başlayabileceğiyle ilgili teoriler ortaya atılırken İngiltere'den dikkat çeken bir savaş hazırlığı adımı geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı, 3. Dünya Savaşı'na hazırlanmak için bilimkurgu yazarlarını topladı.

3. Dünya Savaşı nasıl başlayacak? Teker teker yazdılar: İngiltere’den akılalmaz hazırlık!

"BİZE STRATEJİK BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK"

"Çılgın bilim insanları" olarak bilinen Amerikan yazarlar PW Singer ve August Cole, İngiltere'nin 3. Dünya Savaşı'ndaki senaryolara hazırlıklı olması için 8 öykü kaleme aldı.

3. Dünya Savaşı nasıl başlayacak? Teker teker yazdılar: İngiltere’den akılalmaz hazırlık!

ABD istihbaratıyla yakın ilişkileri olan ve daha önce FBI ve ABD ordusu için de çalışmış olan bu iki isim, önümüzdeki 20 yılı kapsayan süreçte yaşanabilecek ihtimalleri ele aldığı araştırma İngiliz Savunma Bilimleri ve Teknoloji Laboratuvarı (Dstl) tarafından finanse edildi.

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