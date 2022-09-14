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Haberler Galeri 9 yaşında babasını kucağında taşıyordu! İşte dünyanın en uzun adamının acıklı hikayesi
Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 15:29

9 yaşında babasını kucağında taşıyordu! İşte dünyanın en uzun adamının acıklı hikayesi

Dünyanın yaşayan en uzun erkeği ve kadını Türkiye'de bulunuyor. 2 metre 15 santim boyuyla Rumeysa Gelgi, dünyanın en uzun kadını konumunda. 35 yaşındaki Mardinli Sultan Kösen ise, 2.51 boyuyla dünyanın en uzun adamı unvanına sahip. Hipofiz devi denen bir hastalıktan dolayı bu kadar uzun boya sahip olan Sultan, boyu sebebiyle yürürken koltuk değneği kullanıyor. Bunların yanında, dünya tarihinde kaydedilmiş en uzun insan ABD'li Robert Wadlow olarak biliniyor. 2.72'lik boyuyla "tatlı dev" lakabını elde eden Wadlow'un hikayesi ne kadar eğlenceli başlasa da, çok kötü bitiyor…

9 yaşında babasını kucağında taşıyordu! İşte dünyanın en uzun adamının acıklı hikayesi

Dünya tarihinin en uzun insanı olarak kayıtlara geçen Robert Wadlow'un hayatı, kendisini kabullenen insanlarla başlasa da daha sonra yaşadığı olaylar, yaşam öyküsünü trajediye çeviriyor. Ölene kadar uzaması devam eden Wadlow, koca cüssesinin altında cana yakın bir ruh barındırıyordu. Talihsiz bir kaza sonucu Wadlow, çok erken yaşta hayatını kaybetti…

9 yaşında babasını kucağında taşıyordu! İşte dünyanın en uzun adamının acıklı hikayesi

NORMAL BEBEK BOYUNDA DOĞDU

22 Şubat 1918 tarihinde Robert Wadlow, ABD'nin Illinois eyaletinde Addie Wadlow ve Harold Franklin'in çocuğu olarak doğdu. Kendisi dünyanın en uzun insanı olsa da, doğduğunda normal bebek boyu olarak kabul edilen 50 santim boyunda doğdu.

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9 yaşında babasını kucağında taşıyordu! İşte dünyanın en uzun adamının acıklı hikayesi

Her çocuk gibi Wadlow da uzamaya başlasa da bu büyüme normalden biraz daha hızlı gelişti. 6 aylıkken 88 santim olan Wadlow, 2 yaşındaki çocuğun vücuduna sahipti.

9 yaşında babasını kucağında taşıyordu! İşte dünyanın en uzun adamının acıklı hikayesi

2 YAŞINDA BOYU 1.40 OLDU

Normalde ortaokula başlayan 10-11 yaşındaki çocukların boyuna 2 yaşındayken ulaşan Wadlow, 1.38 metrelik boyuyla ailesinin de dikkatini çekti. 5 yaşında 1.69'luk boyuyla 17 yaşındaki insan görünümünü veriyordu.

9 yaşında babasını kucağında taşıyordu! İşte dünyanın en uzun adamının acıklı hikayesi

9 YAŞINDA BABASINI ÜST KATA TAŞIYORDU

Henüz 7 yaşında 1.78'lik boyuyla normal erkek boyuna ulaşan Wadlow, 9 yaşında 1.89 boyuyla babasını üst kata taşıyacak cüsseye sahip oldu.

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