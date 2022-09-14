Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 15:29

9 yaşında babasını kucağında taşıyordu! İşte dünyanın en uzun adamının acıklı hikayesi

Dünyanın yaşayan en uzun erkeği ve kadını Türkiye'de bulunuyor. 2 metre 15 santim boyuyla Rumeysa Gelgi, dünyanın en uzun kadını konumunda. 35 yaşındaki Mardinli Sultan Kösen ise, 2.51 boyuyla dünyanın en uzun adamı unvanına sahip. Hipofiz devi denen bir hastalıktan dolayı bu kadar uzun boya sahip olan Sultan, boyu sebebiyle yürürken koltuk değneği kullanıyor. Bunların yanında, dünya tarihinde kaydedilmiş en uzun insan ABD'li Robert Wadlow olarak biliniyor. 2.72'lik boyuyla "tatlı dev" lakabını elde eden Wadlow'un hikayesi ne kadar eğlenceli başlasa da, çok kötü bitiyor…