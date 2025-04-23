Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
12:02
ABD büyükelçisinden skandal Gazze itirafı: Savaş suçunu meşrulaştırdı! Vicdan yoksunu sözler tepki çekti
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken, aynı zamanda bölgeyi abluka altına alarak insani yardım girişlerine izin vermiyor. Filistin'de her geçen gün durum daha da içler acısı hale geliyor. Yakın zamanda ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington ve Tel Aviv'in, uluslararası hukuka aykırı bu yöntemi bir silah olarak kullandığını itiraf etti. Huckabee'nin açlığı normalleştiren insanlık dışı sözlerine tepki yağdı.