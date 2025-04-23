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Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:02

ABD büyükelçisinden skandal Gazze itirafı: Savaş suçunu meşrulaştırdı! Vicdan yoksunu sözler tepki çekti

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken, aynı zamanda bölgeyi abluka altına alarak insani yardım girişlerine izin vermiyor. Filistin'de her geçen gün durum daha da içler acısı hale geliyor. Yakın zamanda ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington ve Tel Aviv'in, uluslararası hukuka aykırı bu yöntemi bir silah olarak kullandığını itiraf etti. Huckabee'nin açlığı normalleştiren insanlık dışı sözlerine tepki yağdı.

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ABD büyükelçisinden skandal Gazze itirafı: Savaş suçunu meşrulaştırdı! Vicdan yoksunu sözler tepki çekti

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaparak Washington ve Tel Aviv'in, Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığını ima etti.

ABD büyükelçisinden skandal Gazze itirafı: Savaş suçunu meşrulaştırdı! Vicdan yoksunu sözler tepki çekti

DSÖ YETKİLİSİNİN ÇAĞRISI İTİRAFA ZEMİN HAZIRLADI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Doğu Akdeniz Ofisi Başkanı Dr. Hanan Balkhy, geçtiğimiz cuma günü Huckabee'ye, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırması yönünde baskı yapma çağrısında bulunmuştu.

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ABD büyükelçisinden skandal Gazze itirafı: Savaş suçunu meşrulaştırdı! Vicdan yoksunu sözler tepki çekti

Balkhy, Gazze'nin içler acısı halini "İçeri (Gazze'ye) girip durumu bizzat görmesini isterdim" ifadeleriyle tanımladı.

ABD büyükelçisinden skandal Gazze itirafı: Savaş suçunu meşrulaştırdı! Vicdan yoksunu sözler tepki çekti

BÜYÜKELÇİ'DEN KÜSTAH YANIT

İsrail Büyükelçisi Huckabee ise pazartesi günü DSÖ yetkilisi Balkhy'ye sosyal medyada bir video mesaj yayınlayarak şu skandal yanıtı verdi: "DSÖ yetkilileri, Gazze'ye daha çok insani yardım girişine izin verilmesi için benim İsrail'e baskı yapmamı istiyor. Baskıyı gerçekten ait olduğu yere, yani Hamas'a yöneltmeye ne dersiniz?"

ABD büyükelçisinden skandal Gazze itirafı: Savaş suçunu meşrulaştırdı! Vicdan yoksunu sözler tepki çekti

UTANMAZLIĞIN BU KADARI

Huckabee, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı yöntemi görmezden gelerek Hamas'ı suçladı. Büyükelçi, "Hamas'ı, insani yardımın Gazze'ye ulaştırılabilmesi için bir anlaşma imzalamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.