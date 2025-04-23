ABD büyükelçisinden skandal Gazze itirafı: Savaş suçunu meşrulaştırdı! Vicdan yoksunu sözler tepki çekti

BÜYÜKELÇİ'DEN KÜSTAH YANIT

İsrail Büyükelçisi Huckabee ise pazartesi günü DSÖ yetkilisi Balkhy'ye sosyal medyada bir video mesaj yayınlayarak şu skandal yanıtı verdi: "DSÖ yetkilileri, Gazze'ye daha çok insani yardım girişine izin verilmesi için benim İsrail'e baskı yapmamı istiyor. Baskıyı gerçekten ait olduğu yere, yani Hamas'a yöneltmeye ne dersiniz?"