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kasırgasını bekliyor

Giriş Tarihi: 13.09.2018 12:54 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 13:02
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kasırgasını bekliyor
ABD Florence kasırgasını bekliyor

'de uzmanlar kasırgası ile ilgili "Bugün bölgeyi terk etmek için son güzel gün. Ya terk edin ya da canınızı tehlikeye atın" açıklaması yapıyor.

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kasırgasını bekliyor
ABD Florence kasırgasını bekliyor

Amerika'da kasırgasının şiddeti devam ediyor.

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kasırgasını bekliyor
ABD Florence kasırgasını bekliyor

Kasırga yolu üzerindeki yetkililer insanları bölgeyi terk etme konusunda uyarmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon kişinin kasırgadan etkilenebileceği ifade ediliyor.

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kasırgasını bekliyor
ABD Florence kasırgasını bekliyor

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Eğer kalırsanız hayatınızı riske atarsınız. Şimdi gidin" uyarısında bulunuldu.

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kasırgasını bekliyor
ABD Florence kasırgasını bekliyor

Amerikan tarihinin en büyük kasırgalarından biri olacağı düşünülen için uzmanlar "Bölgeyi terk etmek için son güzel gün" açıklamalarını yapıyor.

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kasırgasını bekliyor
ABD Florence kasırgasını bekliyor

Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te kasırgası ile ilgili toplantı düzenledi.

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kasırgasını bekliyor
ABD Florence kasırgasını bekliyor

Trump, kasırgaya 'kesinlikle ve tam anlamıyla hazır' olduklarını ifade etti.

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