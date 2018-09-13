ABD Florence kasırgasını bekliyor

ABD'de uzmanlar Florence kasırgası ile ilgili 'Bugün bölgeyi terk etmek için son güzel gün. Ya terk edin ya da canınızı tehlikeye atın' açıklaması yapıyor. Amerika'da Florence kasırgasının şiddeti devam ediyor. Kasırga yolu üzerindeki yetkililer insanları bölgeyi terk etme konusunda uyarmaya devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon kişinin kasırgadan etkilenebileceği ifade ediliyor. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 'Eğer kalırsanız hayatınızı riske atarsınız. Şimdi gidin' uyarısında bulunuldu. Amerikan tarihinin en büyük kasırgalarından biri olacağı düşünülen Florence için uzmanlar 'Bölgeyi terk etmek için son güzel gün' açıklamalarını yapıyor. Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Florence kasırgası ile ilgili toplantı düzenledi. Trump, kasırgaya 'kesinlikle ve tam anlamıyla hazır' olduklarını ifade etti.