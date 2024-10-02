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Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 11:01

ABD medyası gizli planı duyurdu! İran saldırısına karşı harekete geçiyorlar: İşte İsrail'in vuracağı yerler!

Son dakika haberleri: Orta Doğu, İsrail'in kanlı işgallerinin ardından büyük bir kaosa sürüklendi. Nasrallah suikastının ardından Lübnan işgaline resmen başlayan İsrail güçleri, savaş tuşuna baştı. Havadan ve karadan Lübnan'ı vuran İsrail'e gece saatlerinde İran'dan yanıt geldi. İsrail'e füze saldırısı başlatan İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail topraklarına 200'den fazla füze fırlattı. İsrail kanadı, saldırılara yanıt vereceğini duyururken ABD medyası İran'da vurulacak hedefleri açıkladı. İşte bölgeden son gelişmeler…

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ABD medyası gizli planı duyurdu! İran saldırısına karşı harekete geçiyorlar: İşte İsrail’in vuracağı yerler!

Son dakika haberleri: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen İsrail, Gazze'deki soykırımın ardından Lübnan'a harekat başlatmış, havadan ve karadan Lübnan'ı vuran İsrail'e yanıt İran'dan gelmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

ABD medyası gizli planı duyurdu! İran saldırısına karşı harekete geçiyorlar: İşte İsrail’in vuracağı yerler!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah suikastlarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. İran Devlet Televizyonu, füzelerin yüzde 80'inin hedefine ulaştığını belirtti.

"GERÇEK VAAD 2"

İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı ikinci bildiride, İsrail'e yönelik füze saldırısına dair operasyona "Gerçek Vaad 2" adının verildiğini aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından ikinci bildiriyi yayınladı. Bildiride, işgal altındaki topraklardaki stratejik hedeflere yönelik "Gerçek Vaad 2" operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu operasyonda Siyonist rejime ait bazı hava ve radar üsleri ile direniş liderlerine yönelik saldırılarda kullanılan üslerin başarılı bir şekilde vurulduğu belirtilen bildiride, "İsrail tarafından yoğun hava savunma sistemleriyle korunan bu bölgeler yüzde 90 başarı oranıyla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

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ABD medyası gizli planı duyurdu! İran saldırısına karşı harekete geçiyorlar: İşte İsrail’in vuracağı yerler!

Bildiride, "Siyonist rejim İran'ın operasyonu karşısında büyük bir dehşete düştü. Bu operasyon uluslararası hukuk çerçevesinde meşru olarak gerçekleşmiştir ve düşmanın her türlü ahmaklığına ağır bir şekilde karşılık verilecektir" denildi.

ABD medyası gizli planı duyurdu! İran saldırısına karşı harekete geçiyorlar: İşte İsrail’in vuracağı yerler!

HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri, Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD medyası gizli planı duyurdu! İran saldırısına karşı harekete geçiyorlar: İşte İsrail’in vuracağı yerler!

"MEŞRU MÜDAAFA HAKKIMIZI KULLANDIK"

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaşıldı.

Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.

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