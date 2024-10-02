Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
11:01
ABD medyası gizli planı duyurdu! İran saldırısına karşı harekete geçiyorlar: İşte İsrail'in vuracağı yerler!
Son dakika haberleri: Orta Doğu, İsrail'in kanlı işgallerinin ardından büyük bir kaosa sürüklendi. Nasrallah suikastının ardından Lübnan işgaline resmen başlayan İsrail güçleri, savaş tuşuna baştı. Havadan ve karadan Lübnan'ı vuran İsrail'e gece saatlerinde İran'dan yanıt geldi. İsrail'e füze saldırısı başlatan İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail topraklarına 200'den fazla füze fırlattı. İsrail kanadı, saldırılara yanıt vereceğini duyururken ABD medyası İran'da vurulacak hedefleri açıkladı. İşte bölgeden son gelişmeler…