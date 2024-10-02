ABD medyası gizli planı duyurdu! İran saldırısına karşı harekete geçiyorlar: İşte İsrail’in vuracağı yerler!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah suikastlarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. İran Devlet Televizyonu, füzelerin yüzde 80'inin hedefine ulaştığını belirtti.

"GERÇEK VAAD 2"

İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı ikinci bildiride, İsrail'e yönelik füze saldırısına dair operasyona "Gerçek Vaad 2" adının verildiğini aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından ikinci bildiriyi yayınladı. Bildiride, işgal altındaki topraklardaki stratejik hedeflere yönelik "Gerçek Vaad 2" operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu operasyonda Siyonist rejime ait bazı hava ve radar üsleri ile direniş liderlerine yönelik saldırılarda kullanılan üslerin başarılı bir şekilde vurulduğu belirtilen bildiride, "İsrail tarafından yoğun hava savunma sistemleriyle korunan bu bölgeler yüzde 90 başarı oranıyla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.