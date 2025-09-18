ABD o diplomatları görevden aldı! Suriye’de neler oluyor? Dikkat çeken Şam YPG detayı

Aralarında iki Batılı diplomatın da bulunduğu diğer kaynaklar ise görevden alınmaların geçen haftanın sonuna doğru ani ve istem dışı bir şekilde olduğunu belirtti.

Bir Batılı diplomat, görevden alınan ABD'li diplomatların bir kısmının, SDG ile Şara konusunda Barrack'tan farklı düşündüklerini, bunun da kararda rol oynadığını söyledi ancak ayrıntı vermedi.