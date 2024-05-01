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Giriş Tarihi: 01.05.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:18

ABD polisinden skandal müdahale: Filistin destekçilerinin evlerini bastılar!

ABD'de günlerdir devam eden protestolardan skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Filistin'e destek için New York'taki Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolar ülke geneline yayılmıştı. Son olarak Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, tarihi Hamilton Hall'de protestolarına devam eden Filistin destekçisi öğrencilerinin evlerini basarak gözaltına aldı.

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ABD polisinden skandal müdahale: Filistin destekçilerinin evlerini bastılar!

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. Columbia Üniversitesinin Morningside Heights Kampüsü'nde, öğrencilerin bir süre önce kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

ABD polisinden skandal müdahale: Filistin destekçilerinin evlerini bastılar!

Büyük kamyonlar ve özel hazırlanmış rampalar yardımı ile protestocu öğrencilerin kısa süre önce girdikleri Hamilton Hall binasına gelen polis, binanın Amsterdam Caddesi tarafında toplanan halk tarafından protesto edildi.

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ABD polisinden skandal müdahale: Filistin destekçilerinin evlerini bastılar!

Hamilton Hall binasına pencereden girerek içerdeki barikatları yıkan polis, sert şekilde müdahale ettiği onlarca öğrenciyi kampüs dışına çıkardı ve gözaltına aldı.

ABD polisinden skandal müdahale: Filistin destekçilerinin evlerini bastılar!

New York Polis Departmanı Komiser Yardımcısı Daughtry, yaptığı açıklamada, operasyon talebinin Columbia Üniversitesi tarafından yapıldığını, bazı öğrencilerin şiddet eylemlerinde bulunduğunu belirtti.

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde öğrencilere polis operasyonu | Video

ABD polisinden skandal müdahale: Filistin destekçilerinin evlerini bastılar!

Daughtry, "Polis, kampüs dışındaki bireyleri çok net bir şekilde anons etmektedir. Üniversite tarafından talep edildiği üzere, izinsiz giriş yapanların dağıtılmasında üniversiteye yardımcı olmak üzere şu anda kampüsteyiz. New York Polisi, Columbia Üniversitesi'nden protestocuların eylemlerinin kampüslerinin emniyet ve güvenliğini tehdit ettiğini detaylandıran mektuplar aldı.

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