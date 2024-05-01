ABD polisinden skandal müdahale: Filistin destekçilerinin evlerini bastılar!

Daughtry, "Polis, kampüs dışındaki bireyleri çok net bir şekilde anons etmektedir. Üniversite tarafından talep edildiği üzere, izinsiz giriş yapanların dağıtılmasında üniversiteye yardımcı olmak üzere şu anda kampüsteyiz. New York Polisi, Columbia Üniversitesi'nden protestocuların eylemlerinin kampüslerinin emniyet ve güvenliğini tehdit ettiğini detaylandıran mektuplar aldı.