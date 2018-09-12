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son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 12.09.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 11:45
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son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor
ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor
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son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor
ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor

'yi cuma günü etkilemesi beklenen ve "son yılların en büyük felaketi" olarak nitelendirilen Florence kasırgası nedeniyle 1 milyon kişiye tahliye emri verildi.

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son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor
ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor

Ulusal Kasırga Merkezi, yaptığı son açıklamada, kasırganın hızının saatte yaklaşık 210 kilometreye ulaştığı ve Kuzey Carolina'nın bin 360 kilometre güneydoğusunda etkili olduğu belirtildi.

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son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor
ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor

Florence'in şiddetini artırmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Florence karaya ulaştığında oldukça tehlikeli bir kasırga olacak." ifadesi kullanıldı.

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son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor
ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor

Yaklaşan kasırga nedeniyle 'nin doğu kıyısındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde yaşayan 1 milyon kişi için tahliye emri verildi. Tahliye emri verilen bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

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son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor
ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor

BAŞKENTTE ACİL DURUM

Kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların perşembe, kasırganın ise cuma sabahı karaya ulaşması bekleniyor .

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son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor
ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor

Meteoroloji uzmanları, kasırga nedeniyle oluşan sel ve şiddetli rüzgarların tahliye emri verilen eyaletler haricinde Tennesse, Georgia, Batı Virginia, Ohio, Maryland ve Pensilvanya'da da etkili olabileceği uyarısı yaptı.

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