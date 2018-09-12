ABD son yılların en şiddetli kasırgasına hazırlanıyor

ABD'yi cuma günü etkilemesi beklenen ve 'son yılların en büyük felaketi' olarak nitelendirilen Florence kasırgası nedeniyle 1 milyon kişiye tahliye emri verildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, yaptığı son açıklamada, kasırganın hızının saatte yaklaşık 210 kilometreye ulaştığı ve Kuzey Carolina'nın bin 360 kilometre güneydoğusunda etkili olduğu belirtildi. Florence'in şiddetini artırmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, 'Florence karaya ulaştığında oldukça tehlikeli bir kasırga olacak.' ifadesi kullanıldı. Yaklaşan kasırga nedeniyle ABD'nin doğu kıyısındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde yaşayan 1 milyon kişi için tahliye emri verildi. Tahliye emri verilen bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştu. BAŞKENTTE ACİL DURUM Kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların perşembe, kasırganın ise cuma sabahı karaya ulaşması bekleniyor . Meteoroloji uzmanları, kasırga nedeniyle oluşan sel ve şiddetli rüzgarların tahliye emri verilen eyaletler haricinde Tennesse, Georgia, Batı Virginia, Ohio, Maryland ve Pensilvanya'da da etkili olabileceği uyarısı yaptı.