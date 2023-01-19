Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: "Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi"
Giriş Tarihi: 19.01.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 15:40

ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: "Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temasları sürerken ülkeden çarpıcı F-16 açıklamaları geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 satışı ve modernizasyonu desteklediği, bu konuda Kongredeki muhataplarıyla çalışmaya devam edecekleri belirtildi. Bu gelişme Yunan ve Yahudi lobilerini harekete geçirdi. İki lobi Türkiye karşıtı hamlelerini hızlandırırken, ABD basınında dikkat çeken bir yorumda bulunuldu. The Hill'de yer alan bir haberde, "Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etme ihtiyacının iyi bir örneğidir." ifadeleri kullanıldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de gündem F-16’lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: Türkiye, ABD’nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ve mevcutların modernize edilmesi gerektiğine inandığını aktararak bu konuda Kongredeki muhataplarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu açıklama Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirirken ABD basınından dikkat çeken bir Türkiye yorumu geldi.

ABD’de gündem F-16’lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: Türkiye, ABD’nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi

Geçtiğimiz günlerde Biden hükümetinin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu kararını kongreye bildireceğinin haberinin gelmesinin ardından Türk düşmanı senatör küplere binmiş, Türkiye'ye F-16 satışı yapılmasını engellemek için 'yemin' etmişti. Menendez skandal taleplere bulunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’de gündem F-16’lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: Türkiye, ABD’nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi

Başta Menendez olmak üzere Yunan lobisinin Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi için çalışmalar sürerken Jewish Insider sitesinde yer alan habere göre, Amerikan Yahudi Komitesi Menendez'e destek veriyor.

ABD’de gündem F-16’lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: Türkiye, ABD’nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi

Jewish Insider'a konuşan ABD'deki bir Yahudi temsilci, F-16'lar için onay vermeden önce Türk hükümetinin tavrında bazı değişiklikler görmek istediklerini belirtti skandal ifadeler kullandı: Türkiye'yi "güvenilmez bir NATO müttefiki" olarak niteledi.

ABD’de gündem F-16’lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: Türkiye, ABD’nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi

Bazı kongre üyelerinin F-16 satışını engellemeye çalıştığına dikkat çeken The Hill gazetesi, Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA