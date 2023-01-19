Giriş Tarihi: 19.01.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 15:40

ABD'de gündem F-16'lar! Ülke basınından dikkat çeken yorum: "Türkiye, ABD'nin gücünün sınırları olduğunu gösterdi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temasları sürerken ülkeden çarpıcı F-16 açıklamaları geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 satışı ve modernizasyonu desteklediği, bu konuda Kongredeki muhataplarıyla çalışmaya devam edecekleri belirtildi. Bu gelişme Yunan ve Yahudi lobilerini harekete geçirdi. İki lobi Türkiye karşıtı hamlelerini hızlandırırken, ABD basınında dikkat çeken bir yorumda bulunuldu. The Hill'de yer alan bir haberde, "Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etme ihtiyacının iyi bir örneğidir." ifadeleri kullanıldı.