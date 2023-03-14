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Haberler Galeri ABD'de iflas paniği: Bankalar batıyor! Metrelerce para çekme kuyruğu...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:06

ABD'de iflas paniği: Bankalar batıyor! Metrelerce para çekme kuyruğu...

ABD'de bankalar peş peşe batıyor. Fed'in hızlı faiz artırımı sonrası SVB Bank'ın ardından Signature Bank da battı. Domino etkisinden endişelenilirken vatandaşlar bankalar önünde paralarını çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan Biden'ın, "2008'deki gibi bir krizin tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını" söylemesi de ABD'deki paniği gözler önüne serdi.

ABD’de iflas paniği: Bankalar batıyor! Metrelerce para çekme kuyruğu...

ABD'deki son 15 yılın en büyük bankacılık krizi küresel piyasaları sarstı. Ülkede yaşanan iflas serisinin ardından vatandaşlar paralarını çekmek için bankanın genel merkezine koştu.

ABD’de iflas paniği: Bankalar batıyor! Metrelerce para çekme kuyruğu...

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atandığını bildirdi. Bankanın iflasının ardından vatandaşlar Santa Clara kentindeki genel merkezine gelerek paralarını çekebilmek için bekledi.

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ABD’de iflas paniği: Bankalar batıyor! Metrelerce para çekme kuyruğu...

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atandığını bildirdi. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı.

ABD’de iflas paniği: Bankalar batıyor! Metrelerce para çekme kuyruğu...

Açıklamada, FDIC'nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankasını (DINB) kurduğu ve SVB'nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi. Tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart'ta mevduatlarına tam erişime sahip olacağı belirtilerek bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı.

ABD’de iflas paniği: Bankalar batıyor! Metrelerce para çekme kuyruğu...

SVB'nin Kaliforniya ve Massachusetts'te 17 şubesi olduğu belirtilen açıklamada, bankanın ana ofisi ve tüm şubelerinin 13 Mart'ta düzenleyicinin kontrolü altında yeniden açılacağı kaydedildi.

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