Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
10:06
ABD'de iflas paniği: Bankalar batıyor! Metrelerce para çekme kuyruğu...
ABD'de bankalar peş peşe batıyor. Fed'in hızlı faiz artırımı sonrası SVB Bank'ın ardından Signature Bank da battı. Domino etkisinden endişelenilirken vatandaşlar bankalar önünde paralarını çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan Biden'ın, "2008'deki gibi bir krizin tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını" söylemesi de ABD'deki paniği gözler önüne serdi.