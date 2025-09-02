ABD’de ’pizza endeksi’ tavan yaptı: Trump’tan gizemli bir duyuru geliyor! Tüm gözler Beyaz Saray’da

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ SORU İŞARETLERİ

ABD basınına göre, kimsenin hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadığı ve Trump'ın doğrudan isminin geçmediği bu duyuru alışılmadık bir zamanda geldi.

Hafta sonu, Trump'ın sağlığıyla ilgili komplo teorileri hızla yayıldı. Cumartesi günü X platformunda "Trump nerede?" cümlesi küresel çapta trend oldu. Daha sonra Trump'ın golf oynarken çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.