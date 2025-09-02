Giriş Tarihi: 02.09.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:44
ABD’de 'pizza endeksi' tavan yaptı: Trump’tan gizemli bir duyuru geliyor! Tüm gözler Beyaz Saray’da
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın salı günü yapacağı "sürpriz" bir açıklamayla gündemde. Duyurunun içeriği hakkında resmi bir bilgi verilmezken, sosyal medya platformlarında ve ABD basınında spekülasyonlar hızla yayıldı. Dikkat çeken bir başka gösterge de "Pentagon Pizza Endeksi" oldu; ABD'nin stratejik merkezlerine yakın pizza dükkanlarındaki sipariş ve müşteri yoğunluğu, tarihsel olarak ulusal güvenliği ilgilendiren kritik olaylardan önce artış gösteriyor.