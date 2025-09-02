ABD’de ’pizza endeksi’ tavan yaptı: Trump’tan gizemli bir duyuru geliyor! Tüm gözler Beyaz Saray’da

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:44

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın salı günü yapacağı "sürpriz" bir açıklamayla gündemde. Duyurunun içeriği hakkında resmi bir bilgi verilmezken, sosyal medya platformlarında ve ABD basınında spekülasyonlar hızla yayıldı. Dikkat çeken bir başka gösterge de "Pentagon Pizza Endeksi" oldu; ABD'nin stratejik merkezlerine yakın pizza dükkanlarındaki sipariş ve müşteri yoğunluğu, tarihsel olarak ulusal güvenliği ilgilendiren kritik olaylardan önce artış gösteriyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump sağlık durumuyla ilgili devam eden yoğun söylentiler arasında "gizemli bir duyuru" yapacak.

GAZETECİLERE SÜRPRİZ BİR NOT GÖNDERİLDİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın yakında Oval Ofis'ten bir açıklama yapacağını doğruladı ve ardından internette büyük bir hareketlilik yaşandı.

Pazartesi akşamı geç saatlerde gazetecilere bir not gönderildi. Notta, "salı günü ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'da bir duyuru yapacağı" belirtildi.

DUYURUNUN KONUSU BELLİ DEĞİL

Politico'nun kıdemli hukuk işleri muhabiri Kyle Cheney, X sosyal medya platformundaki paylaşımında notun ekran görüntüsünü paylaşarak duyurunun konusunun belirtilmediğini açıkladı.

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ SORU İŞARETLERİ

ABD basınına göre, kimsenin hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmadığı ve Trump'ın doğrudan isminin geçmediği bu duyuru alışılmadık bir zamanda geldi.

Hafta sonu, Trump'ın sağlığıyla ilgili komplo teorileri hızla yayıldı. Cumartesi günü X platformunda "Trump nerede?" cümlesi küresel çapta trend oldu. Daha sonra Trump'ın golf oynarken çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Trump ayrıca sosyal medya platformu Truth Social'da da oldukça aktif. ABD Başkanı, platformda yaptığı paylaşımda, "Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmedim" ifadelerini kullandı.

"PENTAGON PİZZA ENDEKSİ" YÜKSELDİ

ABD basınına göre duyuruyu "gizemli" yapan bir diğeri veri de ABD'deki önemli olayların tahminini yapan tuhaf bir gösterge olan "Pentagon Pizza Endeksi".

Pentagon ve Beyaz Saray gibi ABD'nin stratejik merkezlerine yakın önemli pizza dükkanlarındaki sipariş ve müşteri trafiğini izleyen endeks, tarihsel olarak ulusal güvenliği ilgilendiren olaylardan önce mağaza yoğunluğunda belirgin artışlar yaşandığını gösteriyor.

Bu artışlar arasında 1983'te ABD'nin Grenada'yı işgali, 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali, 1998'de Bill Clinton'ın görevden alınması ve yakın dönemde İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarından önceki dönemler yer alıyor.

Endekse inananların ortak görüşü, son günlerde ABD'li yetkililerin geç saatlere kadar çalıştıkları ve bir şeyler hazırlanırken pizza sipariş ettikleri yönünde.

Son dört günde "Pentagon Pizza Endeksi" yoğunluğunda büyük artışlar görüldü.

"GİZEMLİ" AÇIKLAMA HAKKINDA BAZI TAHMİNLER

Sosyal medyada kullanıcıları duyurunun ne olabileceği konusunda bazı tahminlerde bulundu.

Bazıları duyurunun Trump'ın sağlık durumuyla ilgili olabileceğini belirtirken, bazıları ABD-Hindistan ilişkileri ve iki ülke arasındaki gümrük vergileri, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) daha fazla Demokrat eyalete uygulayacağı baskı veya ABD genelinde sokakları "suçtan temizlemek" için Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılması hakkında olacağını bildiriyor.