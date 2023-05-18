Giriş Tarihi: 18.05.2023 09:00
Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
09:00
ABD'den Akdeniz'de kriz çıkaran hamle! KKTC ve Türkiye'den sert tepki...
ABD donanmasına ait USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) kontrolündeki Limasol Limanı'nı ziyaret etti. ABD'nin bu hamlesi, ortalığı bir anda karıştırdı. KKTC, sözde "ortaklık" ve "planlı ziyaret" gibi gerekçelerinin inandırıcılıktan uzak olduğuna dikkat çekerek ABD'ye tepki gösterirken Türkiye KKTC'den yapılan açıklamayı destekledi.