Giriş Tarihi: 30.08.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:13
ABD’den BM’ye hukuksuz müdahale: Washington Filistin’in sesini kıstı! Aranan Netanyahu’ya kırmızı halı serdi
ABD, gelecek ay yapılacak 80. BM Genel Kurulu öncesinde Filistinli yetkililerin vizelerini iptal ederek uluslararası hukuk ve ev sahibi ülke yükümlülüklerini hiçe saydı. Washington yönetimi, kararına gerekçe olarak Filistin'in İsrail'in ihlallerini Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'na taşımasını gösterdi. Ancak uluslararası hukuktan doğal haklarını kullanan Filistin'in cezalandırılması, aynı anda soykırım suçlamasıyla aranan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a davet edilmesiyle birleşince, ABD'nin çifte standardı bir kez daha gözler önüne serildi.