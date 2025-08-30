ABD’den BM’ye hukuksuz müdahale: Washington Filistin’in sesini kıstı! Aranan Netanyahu’ya kırmızı halı serdi

Açıklamanın ardından gazetecilere konuşan Mansur, Abbas'ın önümüzdeki ay düzenlenecek ve 22 Eylül'de Filistin haklarına ilişkin özel bir oturumun da yer alacağı BM Genel Kurulu'na katılmayı planladığını bildirdi.

Mansur, ABD'nin bu kararının Abbas'ın planlanan ziyaretini etkileyip etkilemeyeceğinin belirsiz olduğunu ifade ederek, "Bunun tam olarak ne anlama geldiğini ve heyetimizin herhangi bir üyesine nasıl uygulanacağını göreceğiz, ona göre yanıt vereceğiz" dedi.