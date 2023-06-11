Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD'li senatör Türkiye'ye nefret kustu! Skandal açıklamalarını Yunan basınına anlattı
Giriş Tarihi: 11.06.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 12:05

ABD'li senatör Türkiye'ye nefret kustu! Skandal açıklamalarını Yunan basınına anlattı

ABD'li Senatör Chuck Schumer, Yunan gazetesi Kathimerini'ye verdiği röportajında Türkiye nefretini kustu. Skandal ifadelere yer veren Schumer, Türkiye'yi 'saldırgan' olmakla suçladı.

ABD’li senatör Türkiye’ye nefret kustu! Skandal açıklamalarını Yunan basınına anlattı

Türkiye karşıtlığı ve Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in ardından ABD'li Senatör Chuck Schumer de Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

ABD’li senatör Türkiye’ye nefret kustu! Skandal açıklamalarını Yunan basınına anlattı

Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Schumer, Türkiye'nin Doğru Akdeniz ve Orta Doğu'daki sözde saldırganlığına karşı ABD'nin mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD’li senatör Türkiye’ye nefret kustu! Skandal açıklamalarını Yunan basınına anlattı

Kathimerini'nin ifadelerine göre Schumer, "Türkiye küresel istikrar için büyük bir tehdit. ABD'nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyması hususunda Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri, yalnızca tehlikeli bur durum değil. Bunun yanı sıra bizim ve müttefiklerimizin de güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.

ABD’li senatör Türkiye’ye nefret kustu! Skandal açıklamalarını Yunan basınına anlattı

Türkiye'nin işleyebileceği 'herhangi bir suçtan dolayı' ABD ve uluslararası toplumun diplomatik adımlar atması gerektiğini ifade eden Schumer F-16 satışına da değindi.

ABD’li senatör Türkiye’ye nefret kustu! Skandal açıklamalarını Yunan basınına anlattı

Senatör, "F-16 satışının sonuçlarını ve bunun ABD ile müttefiklerimizin çıkarlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek sonuç olarak ABD Kongresi'nin işi" dedi.

SON DAKİKA