ABD’li senatör Türkiye’ye nefret kustu! Skandal açıklamalarını Yunan basınına anlattı

Türkiye karşıtlığı ve Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in ardından ABD'li Senatör Chuck Schumer de Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Schumer, Türkiye'nin Doğru Akdeniz ve Orta Doğu'daki sözde saldırganlığına karşı ABD'nin mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savundu. Kathimerini'nin ifadelerine göre Schumer, 'Türkiye küresel istikrar için büyük bir tehdit. ABD'nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyması hususunda Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri, yalnızca tehlikeli bur durum değil. Bunun yanı sıra bizim ve müttefiklerimizin de güvenliğini tehlikeye atıyor' dedi. Türkiye'nin işleyebileceği 'herhangi bir suçtan dolayı' ABD ve uluslararası toplumun diplomatik adımlar atması gerektiğini ifade eden Schumer F-16 satışına da değindi. Senatör, 'F-16 satışının sonuçlarını ve bunun ABD ile müttefiklerimizin çıkarlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek sonuç olarak ABD Kongresi'nin işi' dedi. ABD'nin F-16 konusunda Türkiye'ye yeşil ışık yakmasına rağmen Schumer gibi ABD'li senatör Bob Menendez de sürekli olarak benzer açıklamalarda bulunuyor. Menendez'in F-16 satışını engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığı bilinenler arasında.