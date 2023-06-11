ABD’li senatör Türkiye’ye nefret kustu! Skandal açıklamalarını Yunan basınına anlattı

Kathimerini'nin ifadelerine göre Schumer, "Türkiye küresel istikrar için büyük bir tehdit. ABD'nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyması hususunda Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri, yalnızca tehlikeli bur durum değil. Bunun yanı sıra bizim ve müttefiklerimizin de güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.