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'li televizyon'dan Trump'ı bile isyan ettiren manipülasyonu!

Barış Pınarı harekatı devam ederken terör örgütü yanlıları, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları aynı hızla sürüyor. Amerikan haber kanalı ABC de silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ederek aleyhine yaptığı yayın Başkanı 'ı bile isyan ettirdi. Trump ABC'nin haberini 'skandal' olarak nitelendirdi. Sahte fotoğraflar ile yapılan manipülasyonlar tek tek çürütülüyor. İşte o sahte fotoğraflar ve gerçekleri...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 10:34
ABD'li televizyon'dan Trump'ı bile isyan ettiren Türkiye manipülasyonu!

Başkanı , Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi.

Batı basınında 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine dezenformasyon kampanyaları devam ederken, Trump, ABC'nin, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayınlamasına tepki gösterdi.

ABD'li televizyon'dan Trump'ı bile isyan ettiren Türkiye manipülasyonu!

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı.

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ABD'li televizyon'dan Trump'ı bile isyan ettiren Türkiye manipülasyonu!

GÖRÜNTÜLERİ "SURİYE'DE KIYIM" DİYE SUNDULAR

Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında 'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

ABD'li haber kanalı ABC, Türkiye'yi kötüleyeyim derken rezil oldu!

ABD'li televizyon'dan Trump'ı bile isyan ettiren Türkiye manipülasyonu!

Fas'ın güneyindeki Batı Sahra bölgesinde 1975 yılında yüz binlerce Faslının katıldığı "Yeşil Yürüyüş" sırasında çekilmiş sembolik fotoğrafı kullanan manipülatör bir hesap, görüntünün harekatın yapıldığı bölgelerde kaydedildiği yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.

ABD'li televizyon'dan Trump'ı bile isyan ettiren Türkiye manipülasyonu!

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları aynı hızla sürüyor.

ABD'li televizyon'dan Trump'ı bile isyan ettiren Türkiye manipülasyonu!

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında İdlib kentinde Rusların hava bombardımanı sırasında elinde hayatını kaybetmiş bir bebeği tutan adamın 17 Ağustos tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyerek harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi.

ABD'li televizyon'dan Trump'ı bile isyan ettiren Türkiye manipülasyonu!

Bununla birlikte, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'e müdahalesi sırasında yaralanmış bir kız çocuğunun yer aldığı Kasım 2018 tarihli fotoğraf karesini kullanan örgüt yanlısı bir kullanıcı, dezenformasyon yapma girişiminde bulundu.

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