ABD'li televizyon'dan Trump'ı bile isyan ettiren Türkiye manipülasyonu!

Barış Pınarı harekatı devam ederken terör örgütü yanlıları, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları aynı hızla sürüyor. Amerikan haber kanalı ABC de silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ederek Türkiye aleyhine yaptığı yayın ABD Başkanı Donald Trump'ı bile isyan ettirdi. Trump ABC'nin haberini 'skandal' olarak nitelendirdi. Sahte fotoğraflar ile yapılan manipülasyonlar tek tek çürütülüyor. İşte o sahte fotoğraflar ve gerçekleri...