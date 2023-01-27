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Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 11:39

ABD'nin bayat alışkanlığı: F-16 çıkmazı! İsveç'in NATO üyeliğini bahane ettiler...

ABD yine bildiğiniz gibi... Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finladiya Türkiye'nin 'terörle mücadele' vetosuna takılmıştı. İsveç'te son dönemlerde üst üste yaşanan skandallar sonrası da Türkiye üçlü mekanizma toplantılarını süresiz durdurmuştu. Konuya ilişkin ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland dün skandal açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması halinde, Türkiye'ye F-16 satışına ABD Kongresi'nde daha sıcak bakılmasını sağlayacağını söyledi.

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ABD’nin bayat alışkanlığı: F-16 çıkmazı! İsveç’in NATO üyeliğini bahane ettiler...

ABD yine F-16 üzerinden bayatlamış tehdit dilini sürdürüyor. Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu gerçekleştirilmesi için geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Yunan lobisi bu satışı engellemek için elinden gelen her türlü yolu denerken bir skandal da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'dan geldi. Nuland, İsveç'teki alçak eylemler dizisini görnezden gelerek yine tehdit dilini kullandı.

ABD’nin bayat alışkanlığı: F-16 çıkmazı! İsveç’in NATO üyeliğini bahane ettiler...

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda düzenlenen "Rusya'nın Saldırganlığıyla Mücadele: Ukrayna ve Ötesi" adlı oturumda, Türkiye'ye F-16 satışı ve Ankara'nın İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazları konuşuldu.

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ABD’nin bayat alışkanlığı: F-16 çıkmazı! İsveç’in NATO üyeliğini bahane ettiler...

İfade özgürlüğü kisvesi altında Türkiye'nin haklı taleplerini görmezden gelen Nuland, "Müttefiklerimiz olarak ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz güvenlik desteğini onlara verebilmek için Kongre'nin desteğine ihtiyacımız olduğunu Türk müttefiklerimize de belirttik" dedi.

ABD’nin bayat alışkanlığı: F-16 çıkmazı! İsveç’in NATO üyeliğini bahane ettiler...

Nuland İsveç ve finlandiya'nın NATO üyeliğine türkiye'nin onay vermesi halinde F-16 meselesine Kongre'nin daha sıcak bakacağını ileri sürdü.

ABD’nin bayat alışkanlığı: F-16 çıkmazı! İsveç’in NATO üyeliğini bahane ettiler...

İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise, Başkanı Joe Biden'ın ve bakanlığın F-16'lar konusunda çok net olduğunu söyledi.

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