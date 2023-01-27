ABD’nin bayat alışkanlığı: F-16 çıkmazı! İsveç’in NATO üyeliğini bahane ettiler...

ABD yine F-16 üzerinden bayatlamış tehdit dilini sürdürüyor. Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu gerçekleştirilmesi için geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti. Yunan lobisi bu satışı engellemek için elinden gelen her türlü yolu denerken bir skandal da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'dan geldi. Nuland, İsveç'teki alçak eylemler dizisini görnezden gelerek yine tehdit dilini kullandı.