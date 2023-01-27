Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
11:39
ABD'nin bayat alışkanlığı: F-16 çıkmazı! İsveç'in NATO üyeliğini bahane ettiler...
ABD yine bildiğiniz gibi... Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finladiya Türkiye'nin 'terörle mücadele' vetosuna takılmıştı. İsveç'te son dönemlerde üst üste yaşanan skandallar sonrası da Türkiye üçlü mekanizma toplantılarını süresiz durdurmuştu. Konuya ilişkin ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland dün skandal açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması halinde, Türkiye'ye F-16 satışına ABD Kongresi'nde daha sıcak bakılmasını sağlayacağını söyledi.