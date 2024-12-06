ABD’yi sarsan suikastta sır perdesi aralanıyor: United Healthcare CEO’su Brian Thompson cinayetinde yeni detay: Kurşunların üzerinde yazanlar şoke etti

BİLGİ VERENE 10 BİN DOLAR ÖDÜL

Polis, saldırıda maskeli bir şüphelinin Thompson'ı hedef aldığını açıklarken, henüz saldırının nedenine ilişkin bir detay paylaşmadı. Polis, son olarak Central Park'ta görülen şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlanacak bilgi paylaşımı ve ihbara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

"RASTGELE BİR EYLEM DEĞİL"

Thompson'ın söz konusu otelde gerçekleştirilecek bir yatırımcı konferansı için bölgede bulunduğu aktarılarak, New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, "Bu rastgele gerçekleştirilmiş bir şiddet eylemi gibi görünmüyor" ifadelerini kullanarak, şüphelinin saldırı öncesinde dakikalarca olay yerinde pusuya yatarak beklediğine dikkat çekti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

United Healthcare şirketinin üst kuruluşu olan UnitedHealth Group tarafından yayınlanan açıklamada, "Brian, birlikte çalıştığı herkes tarafından son derece saygı duyulan bir meslektaş ve arkadaştı. New York Polis Departmanı ile yakın çalışıyor ve bu zor zamanda sizden sabır ve anlayış talep ediyoruz. Kalplerimiz, Brian'ın ailesi ve tüm yakınlarıyla birlikte" denildi. Son gelen bilgilere göre yetkililer, Thompson'ı vuran silahlı adamı hâlâ arıyor. Arama üçüncü güne girerken, soruşturmada daha fazla ipucu ve ayrıntı ortaya çıktı.