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Giriş Tarihi: 06.12.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:35

ABD’yi sarsan suikastta sır perdesi aralanıyor: United Healthcare CEO'su Brian Thompson cinayetinde yeni detay: Kurşunların üzerinde yazanlar şoke etti

ABD gündemi, ülkenin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'ın suikast sonucu öldürülmesiyle çalkalanıyor. New York'ta konuşma yapmaya hazırlandığı bir yatırımcı konferansı öncesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Thompson'ın katili hala firarda. Ortaya çıkan yeni detaylar ise cinayetin altındaki nedenlere ışık tuttu. Oklar ABD sağlık sistemine çevrilirken sosyal medyada cinayetin 'sevinçle' karşılandığı ortaya çıktı.

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ABD’yi sarsan suikastta sır perdesi aralanıyor: United Healthcare CEO’su Brian Thompson cinayetinde yeni detay: Kurşunların üzerinde yazanlar şoke etti

ABD, ülkenin en büyük şirketlerinden birine yönelik düzenlenen suikastla çalkalanıyor. ABD'nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'a silahlı saldırı düzenlendi. Thompson, New York'ta konuşma yapmaya hazırlandığı bir yatırımcı konferansı öncesinde uğradığı silahlı saldırı da hayatını kaybetti. Polis, Thompson'ın yerel saatle sabah 06.40'ta Manhattan'daki Altıncı Cadde'de yer alan Hilton otelin yakınlarında silahlı saldırıya uğradığını ifade ederek, Thompson'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

ABD’yi sarsan suikastta sır perdesi aralanıyor: United Healthcare CEO’su Brian Thompson cinayetinde yeni detay: Kurşunların üzerinde yazanlar şoke etti

BİLGİ VERENE 10 BİN DOLAR ÖDÜL

Polis, saldırıda maskeli bir şüphelinin Thompson'ı hedef aldığını açıklarken, henüz saldırının nedenine ilişkin bir detay paylaşmadı. Polis, son olarak Central Park'ta görülen şüphelinin yakalanmasıyla sonuçlanacak bilgi paylaşımı ve ihbara 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

"RASTGELE BİR EYLEM DEĞİL"

Thompson'ın söz konusu otelde gerçekleştirilecek bir yatırımcı konferansı için bölgede bulunduğu aktarılarak, New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, "Bu rastgele gerçekleştirilmiş bir şiddet eylemi gibi görünmüyor" ifadelerini kullanarak, şüphelinin saldırı öncesinde dakikalarca olay yerinde pusuya yatarak beklediğine dikkat çekti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

United Healthcare şirketinin üst kuruluşu olan UnitedHealth Group tarafından yayınlanan açıklamada, "Brian, birlikte çalıştığı herkes tarafından son derece saygı duyulan bir meslektaş ve arkadaştı. New York Polis Departmanı ile yakın çalışıyor ve bu zor zamanda sizden sabır ve anlayış talep ediyoruz. Kalplerimiz, Brian'ın ailesi ve tüm yakınlarıyla birlikte" denildi. Son gelen bilgilere göre yetkililer, Thompson'ı vuran silahlı adamı hâlâ arıyor. Arama üçüncü güne girerken, soruşturmada daha fazla ipucu ve ayrıntı ortaya çıktı.

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ABD’yi sarsan suikastta sır perdesi aralanıyor: United Healthcare CEO’su Brian Thompson cinayetinde yeni detay: Kurşunların üzerinde yazanlar şoke etti

FLÖRT ETTİĞİ ANLAR YAYINLANDI

New York polisi, saldırganın Batı Yakası'ndaki bir pansiyondaki bir kadın çalışanla flört ettiği ana ait kamera görüntülerini yayınladı. Polis, silahlı saldırganın 24 Kasım'da (silahlı saldırıdan 10 gün önce) New York'a vardığını ve Upper West Side'daki bir pansiyona yerleştiğini düşünüyor. Şüpheli, pansiyondan 29 Kasım'da ayrıldı ve ardından 30 Kasım'da tekrar giriş yaparken sahte bir New Jersey ehliyeti kullandı. Şüphelinin iki erkekle birlikte çok kişilik bir odada kaldığı ve kaldığı süre boyunca maske taktığı düşünülüyor.

ABD’yi sarsan suikastta sır perdesi aralanıyor: United Healthcare CEO’su Brian Thompson cinayetinde yeni detay: Kurşunların üzerinde yazanlar şoke etti

ABD SİGORTA SİSTEMİNE GÖNDERME

Öte yandan Thompson'ı öldüren kurşunların üzerinde yazanlar, cinayet nedenine ışık tuttu. Edinilen bilgilere göre boş kovanların üzerinde 'reddetmek', 'savunmak' ve 'tahlil etmek' anlamlarına gelen 'deny,' 'defend,' 'depose' kelimeleri yer alıyor. Uzmanlar, bu üç kelimenin tazminat ödemekten kaçınan sigortacılara yönelik iddiaları tanımlayan yaygın bir ifadeyi temsil ettiğini söylüyor.

ABD’yi sarsan suikastta sır perdesi aralanıyor: United Healthcare CEO’su Brian Thompson cinayetinde yeni detay: Kurşunların üzerinde yazanlar şoke etti

ABD'deki sağlık sektörünü eleştirenler tarafında benimsenen bu ifade, 2010 yılında yayınlanan bir kitaba dayanıyor. "Geciktirmek, Reddetmek, Savunmak: Sigorta Şirketleri Neden Tazminat Ödemez ve Bu Konuda Ne Yapabilirsiniz?" adlı kitapta sigorta şirketlerinin "tazminat ödemelerini geciktirme, geçerli tazminatları tamamen veya kısmen reddetme ve talep sahiplerini dava açmaya zorlayarak eylemlerini savunma" yollarını anlatıyor. Kitabın misyonunun ise "sigorta adaletsizliğini ifşa etmek ve tüketiciler ile kanun koyucuların geri adım atma planı" olduğu söyleniyor.

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