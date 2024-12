ABD’yi sarsan suikastta sır perdesi aralanıyor: United Healthcare CEO’su Brian Thompson cinayetinde yeni detay: Kurşunların üzerinde yazanlar şoke etti

FLÖRT ETTİĞİ ANLAR YAYINLANDI

New York polisi, saldırganın Batı Yakası'ndaki bir pansiyondaki bir kadın çalışanla flört ettiği ana ait kamera görüntülerini yayınladı. Polis, silahlı saldırganın 24 Kasım'da (silahlı saldırıdan 10 gün önce) New York'a vardığını ve Upper West Side'daki bir pansiyona yerleştiğini düşünüyor. Şüpheli, pansiyondan 29 Kasım'da ayrıldı ve ardından 30 Kasım'da tekrar giriş yaparken sahte bir New Jersey ehliyeti kullandı. Şüphelinin iki erkekle birlikte çok kişilik bir odada kaldığı ve kaldığı süre boyunca maske taktığı düşünülüyor.